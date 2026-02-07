Відео
Гетманцев пояснив, чому покращився переговорний процес

Гетманцев пояснив, чому покращився переговорний процес

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 00:40
Гетманцев пояснив, завдяки кому покращився перемовний процес
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, чому покращилася якість перемовного процесу. За його словами, цього вдалося досягти завдяки Кирилу Буданову та Давиду Арахамії.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю Новини.LIVE у пʼятницю, 6 лютого.

Читайте також:

Покращення перемовного процесу

"Насправді я хочу подякувати Арахамії і Буданову за те, що мені здається, що на сьогодні дійсно почалася робота в групах. Тобто, реальна робота з встановлення тих чи інших мирних умов. І, власне, ми маємо іншу якість цього процесу", — зазначив Гетманцев.

За його словами, немає гучних політичних заяв та медійності, а є чітка робота. Він наголосив, що наразі точно процес йде, однак дива поки не сталося. Водночас обговорюються конкретні механізми припинення вогню та обмін полоненими.

"Так, є ще питання, які треба дотиснути, дотиснути в тому числі із залученням Сполучених Штатів Америки, бо без них навряд чи можна дотиснути агресора. Але те, що однозначно позитивно, що робота, реальна робота йде", — заявив голова фінансового комітету Ради.

Гетманцев зауважив, що є тривожний сигнал від російської сторони — якщо раніше йшлося про контроль над Донбасом, то тепер противник вимагає юридичного закріплення окупації.

"Ця зміна вимог в процесі перемовин є дуже неприємним сигналом, який свідчить про те, що вони намагаються все затягнути", — каже він.. 

Нагадаємо, 7 лютого Президент Володимир Зеленський зустрінеться з українською делегацією, аби обговорити найбільш чутливі аспекти перемовин.

Раніше нардеп Юрій Камельчук позитивно оцінив активну участь Буданова у перемовинах.

США переговори Данило Гетманцев Україна Росія мирні переговори
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
