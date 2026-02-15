Украина не должна стать стальным дикобразом после войны, — Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Украина уже имеет определенные планы по восстановлению в различных отраслях и направлениях. После войны стоит придерживаться этих целей и системно выполнять их.

Об этом заявил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Гетманцев о концепции Украины после войны

"Мы должны сконцентрироваться и об этом говорят люди в любых соцопросах, не на построении концепции "страны-дикобраза". Мы и от европейцев слышим, что "вы должны стать стальным дикобразом". Серьезно? А возможно они станут?", — отметил Гетманцев.

Он добавил, что Украина должна сконцентрироваться на собственном восстановлении. Регионы должны стать такими, куда захочется возвращаться.

"Мы хотим быть мирной страной, которая развивается. Мы должны отстроить прифронтовые регионы так, чтобы туда хотели возвращаться, а не огородить все колючей проволокой", — отметил председатель финансового комитета ВРУ.

