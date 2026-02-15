Видео
Україна
Главная Новости дня Гетманцев объяснил, надо ли Украине ставать "стальным дикобразом"

Гетманцев объяснил, надо ли Украине ставать "стальным дикобразом"

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 12:43
Украина не должна стать стальным дикобразом после войны, — Гетманцев
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Украина уже имеет определенные планы по восстановлению в различных отраслях и направлениях. После войны стоит придерживаться этих целей и системно выполнять их.

Об этом заявил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Гетманцев о концепции Украины после войны

"Мы должны сконцентрироваться и об этом говорят люди в любых соцопросах, не на построении концепции "страны-дикобраза". Мы и от европейцев слышим, что "вы должны стать стальным дикобразом". Серьезно? А возможно они станут?", — отметил Гетманцев.

Он добавил, что Украина должна сконцентрироваться на собственном восстановлении. Регионы должны стать такими, куда захочется возвращаться.

"Мы хотим быть мирной страной, которая развивается. Мы должны отстроить прифронтовые регионы так, чтобы туда хотели возвращаться, а не огородить все колючей проволокой", — отметил председатель финансового комитета ВРУ.

Напомним, ранее Гетманцев рассказал о том, что Украина может получить частичное членство в ЕС. Такой формат предусматривает ограниченный объем прав.

Также глава финансового комитета ВРУ сообщил, сколько украинцев могут выехать за границу в 2026 году.

Даниил Гетманцев Украина восстановление План восстановления Украины
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
