Україна не має сати сталевим дикобразом після війни, — Гетманцев

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Україна вже має певні плани щодо відбудови у різних галузях й напрямах. Після війни варто дотримуватися цих цілей та системно виконувати їх.

Про це заявив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Гетманцев про концепцію України після війни

"Ми маємо сконцентруватися і про це говорять люди в будь-яких соцопитуваннях, не на побудові концепції "країни-дикобраза". Ми і від європейців чуємо, що "ви маєте стати сталевим дикобразом". Серйозно? А можливо вони стануть?", — зазначив Гетманцев.

Він додав, що Україна має сконцентруватися на власній відбудові. Регіони мають стати такими, куди захочеться повертатися.

"Ми хочемо бути мирною країною, що розвивається. Ми маємо відбудувати прифронтові регіони так, щоб туди хотіли повертатися, а не обгородити все колючим дротом", — зазначив голова фінансового комітету ВРУ.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів про те, що Україна може отримати часткове членство в ЄС. Такий формат передбачає обмежений обсяг прав.

Також голова фінансового комітету ВРУ повідомив, скільки українців можуть виїхати за кордон у 2026 році.