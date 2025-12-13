Видео
Главная Новости дня Гетманцев объяснил, кто должен принимать решения о территориях

Гетманцев объяснил, кто должен принимать решения о территориях

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 21:59
Гетманцев назвал единый механизм решений по территориям и ЗАЭС
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев объяснил, кто должен принимать решение относительно территорий и Запорожской атомной электростанции. По его словам, референдум является единственным выходом из ситуации.

Об этом Даниил Гетманцев сообщил в интервью Новини.LIVE.

Решение по территориям и ЗАЭС

"Очень болезненные для нас решения по территориям и Запорожской атомной электростанции, которые также необходимо принять в контексте мирного договора", — отметил Гетманцев.

По его мнению, ни один орган и должностное лицо не имеет достаточной легитимности для того, чтобы лично принять такое решение.

"Я убежден в том и согласен здесь абсолютно с президентом, что есть решения сегодня, которые может принять только народ, поэтому референдум — это логичное и правильное решение этого вопроса", — говорит он.

Председатель финансового комитета ВРУ отметил, что окончательное решение относительно возможного мирного договора должен принимать народ Украины.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть значительный шанс закончить войну. Кроме того, он анонсировал встречи с делегацией США.

Также лидер США Дональд Трамп давит на Европу, чтобы они заставили Зеленского принять мирный план.

война Даниил Гетманцев референдум Украина ЗАЭС
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
