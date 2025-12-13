Гетманцев назвав єдиний механізм рішень щодо територій і ЗАЕС

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснив, хто повинен ухвалювати рішення щодо територій та Запорізької атомної електростанції. За його словами, референдум є єдиним виходом із ситуації.

Про це Данило Гетманцев повідомив в інтервʼю Новини.LIVE.

Рішення щодо територій і ЗАЕС

"Дуже болючі для нас рішення щодо територій і Запорізької атомної електростанції, які також необхідно ухвалити в контексті мирного договору", — зазначив Гетманцев.

На його думку, жоден орган та посадова особа не має достатньої легітимності для того, аби особисто ухвалити таке рішення.

"Я переконаний в тому і погоджуюсь тут абсолютно з президентом, що є рішення сьогодні, які може ухвалити тільки народ, тому референдум — це логічне і правильне вирішення цього питання", — каже він.

Голова фінансового комітету ВРУ зауважив, що кінцеве рішення щодо можливого мирного договору має ухвалювати народ України.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що наразі є значний шанс закінчити війну. Крім того, він анонсував зустрічі з делегацією США.

Також лідер США Дональд Трамп тисне на Європу, аби вони змусили Зеленського ухвалити мирний план.