Почему в Украине сокращают поддержку бизнеса

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал причину сокращения поддержки украинского бизнеса и социальных программ. По его словам, ключевая причина — война.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

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Гетманцев отметил, что, несмотря на полномасштабную войну, государство продолжает социальные программы и поддержку бизнеса. Однак, по его словам, действительно есть сокращения, которые вызвала война.

"Мы продолжаем социальные программы, программы помощи бизнесу. Да, есть сокращения. Но извините, у нас война, по масштабам которой не было в Европе с 1945 года.

И не у кого спросить совета, потому что нет инструкции по эксплуатации страны в войну", — объяснил чиновник.

Ранее Гетманцев заявлял, что в Украине вырос уровень бедности почти вдвое.

Также он сообщал, может ли сейчас государство обеспечить прожиточный минимум украинцам.