Чому в Україні скорочують підтримку бізнесу

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав причину скорочення підтримки українського бізнесу та соціальних програм. За його словами, ключова причина — війна.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю для Новини.LIVE.

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Гетманцев про підтримку бізнесу під час війни

Гетманцев зазначив, що, попри повномасштабну війну, держава продовжує соціальні програми та підтримку бізнесу. Однак, за його словами, дійсно є скорочення, які спричинила війна.

"Ми продовжуємо соціальні програми, програми допомоги бізнесу. Так, є скорочення. Але вибачте, у нас війна, за масштабами якої не було в Європі з 1945 року.

І нема запитати у кого поради, бо немає інструкції з експлуатації країни у війну", — пояснив посадовець.

Раніше Гетманцев заявляв, що в Україні зріс рівень бідності майже вдвічі.

Також він повідомляв, чи може наразі держава забезпечити прожитковий мінімум українцям.