Гетманцев объяснил, почему в Украине массово открывают ФЛП

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, как в Украине измельчают бизнес. По его словам, речь идет об открытии десятков тысяч новых ФЛП. Он объяснил, что это не означает развитие экономики.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Активное открытие ФЛП в Украине

"Я бы не связывал увеличение количества физических лиц-предпринимателей с ростом экономики. Мы видим очень хорошо цифры роста. Мы видим замедление роста ВВП. Нацбанк пересмотрел свой прогноз до конца года до 1,9%. Действительно, мы видим уменьшение инвестиций, к сожалению", — говорит Гетманцев.

По его словам, основным фактором, который на это влияет, является война. Сейчас говорить об активном развитии бизнеса и экономики из-за роста количества ФЛП нельзя.

Гетманцев отметил, что это признак того, что система единого налога деструктивно влияет на экономические формы, которые приобретает бизнес при осуществлении его деятельности. Речь идет о дроблении, уклонении от налогообложения крупного бизнеса через малых ФЛП.

"Это и зарплатные схемы, это и схемы торговли, когда мы знаем, что сеть магазинов "Маркетопт" 400 магазинов измельчена на полторы тысячи ФЛП. Мы это также на комитете заслушивали. Ужас просто. Но, к сожалению, это свидетельство несовершенства налоговой системы и того, что система единого налога нуждается в реформировании", — говорит он.

Председатель финансового комитета подчеркнул, что страна не будет этого делать до конца военного положения, но в ЕС с такой системой точно не возьмут.

Ранее Гетманцев заявил, что в Украине гостиничный бизнес до сих пор находится в тени. Речь идет о дроблении на ФЛП.