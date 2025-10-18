Видео
Экономика

Армия
Гетманцев раскритиковал подход к борьбе с теневым бизнесом

Гетманцев раскритиковал подход к борьбе с теневым бизнесом

Дата публикации 18 октября 2025 10:48
обновлено: 10:48
Гетманцев рассказал о борьбе с теневым бизнесом в Украине
Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о ситуации с проверками теневого бизнеса в Украине. Он отметил, что налоговая должна проверять теневой бизнес, а не давить на легальных предпринимателей.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

Гетманцев о борьбе с теневым бизнесом

Даниил Гетманцев отметил, что в Украине налоговая должна проверять теневой бизнес, а не давить на легальных предпринимателей.

Глава финансового комитета отметил, что политическое указание бороться с тенью правильное, но его реализация ошибочна — налоговая и региональные службы "ставят галочки", проверяя только легальные сети.

"Идет правильное указание, политическое указание со стороны руководства государства, что мы должны побороть тень. Для этого мы должны проверить ретейл, мы должны проверить торговцев, чтобы они били чеки и работали в белую. Налоговая получает это указание, транслирует его на региональные налоговые.

Региональные налоговые видят, что им надо показать во исполнение этого указания штрафы, доначисления и количество проверок, которые они провели. А к черным им идти сложно, потому что там будут, наверное, проблемы, надо доказывать это.

Или есть коррупционная составляющая. И они идут к белым. И у нас есть сети, где они за полгода делают по 30 проверок. И ищут надорванные марочки акцизного налога на бутылках с водкой. И это же психология. Это психология государственных служащих, которые десятилетиями так делали", — объяснил Гетманцев.

В то же время он призвал Государственную налоговую службу, Таможенную службу и БЭБ перейти от формальных целесообразных проверок и "сломать то сознание", чтобы реальная борьба с тенью шла не по показателям, а по результату.

Ранее Гетманцев объяснял, должны ли модели OnlyFans платить налоги.

Также Гетманцев рассказывал о том, какие налоги будут платить таксисты.

Налоговая служба Даниил Гетманцев бизнес таможня проверки
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
