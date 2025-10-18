Гетманцев розповів про боротьбу із тіньовим бізнесом в Україні

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про ситуацію з перевірками тіньового бізнесу в Україні. Він зазначив, що податкова має перевіряти тіньовий бізнес, а не тиснути на легальних підприємців.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Данило Гетманцев наголосив, що в Україні податкова має перевіряти тіньовий бізнес, а не тиснути на легальних підприємців.

Очільник фінансового комітету зазначив, що політична вказівка боротися з тінню правильна, але її реалізація хибна — податкова й регіональні служби "ставлять галочки", перевіряючи лише легальні мережі.

"Іде правильна вказівка, політична вказівка з боку керівництва держави, що ми маємо побороти тінь. Для цього ми маємо перевірити ретейл, ми маємо перевірити торгівців, аби вони били чеки й працювали в білу. Податкова отримує цю вказівку, транслює її на регіональні податкові.

Регіональні податкові бачать, що їм треба показати на виконання цієї вказівки штрафи, донарахування і кількість перевірок, які вони провели. А до чорних їм йти складно, бо там будуть, напевне, проблеми, треба доводити це.

Або є корупційна складова. І вони йдуть до білих. І в нас є мережі, де вони за пів року роблять по 30 перевірок. І шукають надірвані марочки акцизного податку на пляшках з горілкою. І це ж психологія. Це психологія державних службовців, які десятиріччями так робили", — пояснив Гетманцев.

Водночас він закликав Державну податкову службу, Митну службу та БЕБ перейти від формальних доцільних перевірок і "зламати ту свідомість", щоб реальна боротьба з тінню йшла не за показниками, а за результатом.

