Гетманцев пояснив, чому в Україні масово відкривають ФОПи

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, як в Україні подрібнюють бізнес. За його словами, йдеться про відкриття десятків тисяч нових ФОПів. Він пояснив, що це не означає розвиток економіки.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Активне відкриття ФОПів в Україні

"Я б не повʼязував збільшення кількості фізичних осіб-підприємців зі зростанням економіки. Ми бачимо дуже добре цифри зростання. Ми бачимо уповільнення зростання ВВП. Нацбанк переглянув свій прогноз до кінця року до 1,9%. Дійсно, ми бачимо зменшення інвестицій, на жаль", — каже Гетманцев.

За його словами, основним фактором, який на це впливає, є війна. Наразі говорити про активний розвиток бізнесу та економіки через зростання кількості ФОПів не можна.

Гетманцев зауважив, що це ознака того, що система єдиного податку деструктивно впливає на економічні форми, які набуває бізнес під час здійснення його діяльності. Йдеться про подрібнення, ухилення від оподаткування великого бізнесу через малих ФОПів.

"Це і зарплатні схеми, це і схеми торгівлі, коли ми знаємо, що мережа магазинів "Маркетопт" 400 магазинів подрібнена на півтори тисячі ФОПів. Ми це також на комітеті заслуховували. Жах просто. Але, на жаль, це свідчення недосконалості податкової системи і того, що система єдиного податку потребує реформування", — каже він.

Голова фінансового комітету наголосив, що країна не буде цього робити до кінця воєнного стану, але в ЄС з такою системою точно не візьмуть.

