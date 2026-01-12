Видео
Главная Новости дня Гетманцев назвал единственную гарантию безопасности для Украины

Гетманцев назвал единственную гарантию безопасности для Украины

Дата публикации 12 января 2026 08:16
Гарантии безопасности для Украины — Гетманцев назвал преимущество членства в ЕС
Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Членство Украины в Европейском Союзе является единственной реальной и действенной гарантией безопасности после завершения войны. Предыдущий опыт показал, что договоренности без четких обязательств не способны защитить страну от новой агрессии.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE.

Читайте также:

Гетманцев высказался о членстве Украины в ЕС

По его словам, предыдущие форматы гарантий безопасности не оправдали ожиданий. В частности, Будапештский меморандум, как и действующие двусторонние соглашения по безопасности с партнерами, не обеспечивают автоматической защиты в случае нового нападения.

Гетманцев отметил, что вступление Украины в Европейский Союз принципиально меняет логику безопасности. В таком случае агрессия против Украины будет означать нападение на весь ЕС, что будет иметь значительно более серьезные последствия для потенциального агрессора и фактически сделает невозможным повторение полномасштабной войны.

"Членство в Евросоюзе является единственной реальной гарантией безопасности для Украины после войны. Мы имели с вами уже многочисленные заверения вроде меморандумов, соглашения по безопасности с партнерами, но мы понимаем, что в случае повторного вторжения решения будут приниматься исходя не из документов, а из обстоятельств на то время. Мы не можем уверенно рассчитывать на поддержку, но если мы будем членами ЕС, то нападение на Украину будет расцениваться как нападение на Евросоюз и будет иметь другой статус и последствия", — сказал Гетманцев.

Также глава комитета поддержал позицию президента Украины относительно политического решения о вступлении в Евросоюз в 2027 году с четко зафиксированной датой. По словам Гетманцева, даже если часть евроинтеграционных норм придется дорабатывать уже после принятия такого решения, это не должно становиться преградой на пути к членству.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскрыл детали мирного плана США, который предусматривает создание буферной зоны на Донбассе.

А также в ISW заявили, что РФ применила "Орешник" по Львовской области, чтобы сорвать гарантии безопасности для Украины.

Европейский союз Даниил Гетманцев война в Украине гарантии безопасности евроинтеграция
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
