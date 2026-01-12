Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев назвав єдину дієву гарантію безпеки для України

Гетманцев назвав єдину дієву гарантію безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 08:16
Гарантії безпеки для України — Гетманцев назвав перевагу членства у ЄС
Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Членство України в Європейському Союзі є єдиною реальною та дієвою гарантією безпеки після завершення війни. Попередній досвід показав, що домовленості без чітких зобов'язань не здатні захистити країну від нової агресії.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Гетманцев висловився про членство України в ЄС

За його словами, попередні формати безпекових гарантій не виправдали очікувань. Зокрема, Будапештський меморандум, як і чинні двосторонні безпекові угоди з партнерами, не забезпечують автоматичного захисту у разі нового нападу.

Гетманцев наголосив, що вступ України до Європейського Союзу принципово змінює логіку безпеки. У такому разі агресія проти України означатиме напад на весь ЄС, що матиме значно серйозніші наслідки для потенційного агресора та фактично унеможливить повторення повномасштабної війни.

"Членство в Євросоюзі є єдиною реальною гарантією безпеки для України після війни. Ми мали з вами вже численні запевнення на кшталт меморандумів, безпекові угоди з партнерами, але ми розуміємо, що у разі повторного вторгнення рішення будуть прийматися виходячи не з документів, а з обставин на той час. Ми не можемо впевнено розраховувати на підтримку, але якщо ми будемо членами ЄС, то напад на Україну буде розцінюватися як напад на Євросоюз і матиме інший статус і наслідки", — сказав Гетманцев.

Також голова комітету підтримав позицію президента України щодо політичного рішення про вступ до Євросоюзу 2027 року з чітко зафіксованою датою. За словами Гетманцева, навіть якщо частину євроінтеграційних норм доведеться доопрацьовувати вже після ухвалення такого рішення, це не повинно ставати перепоною на шляху до членства.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розкрив деталі мирного плану США, який передбачає створення буферної зони на Донбасі.

А також у ISW заявили, що РФ застосувала "Орєшнік" по Львівщині, щоб зірвати гарантії безпеки для України.

Європейський союз Данило Гетманцев війна в Україні гарантії безпеки євроінтеграція
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації