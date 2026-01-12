Гарантії безпеки для України — Гетманцев назвав перевагу членства у ЄС

Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Членство України в Європейському Союзі є єдиною реальною та дієвою гарантією безпеки після завершення війни. Попередній досвід показав, що домовленості без чітких зобов'язань не здатні захистити країну від нової агресії.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

За його словами, попередні формати безпекових гарантій не виправдали очікувань. Зокрема, Будапештський меморандум, як і чинні двосторонні безпекові угоди з партнерами, не забезпечують автоматичного захисту у разі нового нападу.

Гетманцев наголосив, що вступ України до Європейського Союзу принципово змінює логіку безпеки. У такому разі агресія проти України означатиме напад на весь ЄС, що матиме значно серйозніші наслідки для потенційного агресора та фактично унеможливить повторення повномасштабної війни.

"Членство в Євросоюзі є єдиною реальною гарантією безпеки для України після війни. Ми мали з вами вже численні запевнення на кшталт меморандумів, безпекові угоди з партнерами, але ми розуміємо, що у разі повторного вторгнення рішення будуть прийматися виходячи не з документів, а з обставин на той час. Ми не можемо впевнено розраховувати на підтримку, але якщо ми будемо членами ЄС, то напад на Україну буде розцінюватися як напад на Євросоюз і матиме інший статус і наслідки", — сказав Гетманцев.

Також голова комітету підтримав позицію президента України щодо політичного рішення про вступ до Євросоюзу 2027 року з чітко зафіксованою датою. За словами Гетманцева, навіть якщо частину євроінтеграційних норм доведеться доопрацьовувати вже після ухвалення такого рішення, це не повинно ставати перепоною на шляху до членства.

