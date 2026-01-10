РФ вдарила Орєшніком по Львівщині — у ISW назвали мету

"Орєшнік". Фото: росЗМІ

Удар РФ ракетою "Орєшнік" по Львівщині міг мати не лише військову, а й політико-психологічну мету. Таким чином Кремль, імовірно, намагався залякати європейських партнерів і США, аби стримати їх від надання Україні гарантій безпеки.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Читайте також:

РФ намагається зірвати гарантії безпеки для України

Аналітики зазначають, що застосування "Орєшніка" було елементом "ядерного залякування" з боку Росії та мало на меті стримати Захід від подальшої військової підтримки Києва. Йдеться, зокрема, про можливе розгортання іноземних військ на території України в межах майбутнього мирного врегулювання.

Як відомо, наразі "Коаліція охочих" працює над деталями гарантій безпеки для післявоєнної України, включно з розміщенням багатонаціональних сил безпеки. Кремль неодноразово заявляв, що вважає такі гарантії "неприйнятними", а присутність іноземних військових — "законною ціллю" для російської армії.

Міністерство оборони РФ намагалося виправдати атаку, заявивши, що вона стала відповіддю на нібито удар українського безпілотника по резиденції президента Росії Володимира Путіна у Валдайській Новгородській області в ніч з 28 на 29 грудня. Втім, західні ЗМІ з посиланням на Центральне розвідувальне управління США повідомили, що жодної спроби атаки на резиденцію Путіна не було, що відповідає оцінкам Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, у Євросоюзі різко відреагували на застосування РФ ракети "Орєшнік" по Львівщині.