РФ вдарила Орєшніком по Львівщині — у ISW назвали мету

У ISW розкрили причину удару РФ "Орєшніком" по Львівщині
Удар РФ ракетою "Орєшнік" по Львівщині міг мати не лише військову, а й політико-психологічну мету. Таким чином Кремль, імовірно, намагався залякати європейських партнерів і США, аби стримати їх від надання Україні гарантій безпеки.
Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
РФ намагається зірвати гарантії безпеки для України
Аналітики зазначають, що застосування "Орєшніка" було елементом "ядерного залякування" з боку Росії та мало на меті стримати Захід від подальшої військової підтримки Києва. Йдеться, зокрема, про можливе розгортання іноземних військ на території України в межах майбутнього мирного врегулювання.
Як відомо, наразі "Коаліція охочих" працює над деталями гарантій безпеки для післявоєнної України, включно з розміщенням багатонаціональних сил безпеки. Кремль неодноразово заявляв, що вважає такі гарантії "неприйнятними", а присутність іноземних військових — "законною ціллю" для російської армії.
Міністерство оборони РФ намагалося виправдати атаку, заявивши, що вона стала відповіддю на нібито удар українського безпілотника по резиденції президента Росії Володимира Путіна у Валдайській Новгородській області в ніч з 28 на 29 грудня. Втім, західні ЗМІ з посиланням на Центральне розвідувальне управління США повідомили, що жодної спроби атаки на резиденцію Путіна не було, що відповідає оцінкам Інституту вивчення війни (ISW).
Нагадаємо, у Євросоюзі різко відреагували на застосування РФ ракети "Орєшнік" по Львівщині.
