РФ ударила Орешником по Львовщине — в ISW назвали цель

"Орешник". Фото: росСМИ

Удар РФ ракетой "Орешник" по Львовской области мог иметь не только военную, но и политико-психологическую цель. Таким образом Кремль, вероятно, пытался запугать европейских партнеров и США, чтобы сдержать их от предоставления Украине гарантий безопасности.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Реклама

Читайте также:

РФ пытается сорвать гарантии безопасности для Украины

Аналитики отмечают, что применение "Орешника" было элементом "ядерного запугивания" со стороны России и имело целью сдержать Запад от дальнейшей военной поддержки Киева. Речь идет, в частности, о возможном развертывании иностранных войск на территории Украины в рамках будущего мирного урегулирования.

Как известно, сейчас "Коалиция желающих" работает над деталями гарантий безопасности для послевоенной Украины, включая размещение многонациональных сил безопасности. Кремль неоднократно заявлял, что считает такие гарантии "неприемлемыми", а присутствие иностранных военных — "законной целью" для российской армии.

Министерство обороны РФ пыталось оправдать атаку, заявив, что она стала ответом на якобы удар украинского беспилотника по резиденции президента России Владимира Путина в Валдайской Новгородской области в ночь с 28 на 29 декабря. Впрочем, западные СМИ со ссылкой на Центральное разведывательное управление США сообщили, что никакой попытки атаки на резиденцию Путина не было, что соответствует оценкам Института изучения войны (ISW).

Напомним, в Евросоюзе резко отреагировали на применение РФ ракеты "Орешник" по Львовской области.