РФ ударила Орешником по Львовщине — в ISW назвали цель

В ISW раскрыли причину удара РФ "Орешником" по Львовской области
Удар РФ ракетой "Орешник" по Львовской области мог иметь не только военную, но и политико-психологическую цель. Таким образом Кремль, вероятно, пытался запугать европейских партнеров и США, чтобы сдержать их от предоставления Украине гарантий безопасности.
Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).
РФ пытается сорвать гарантии безопасности для Украины
Аналитики отмечают, что применение "Орешника" было элементом "ядерного запугивания" со стороны России и имело целью сдержать Запад от дальнейшей военной поддержки Киева. Речь идет, в частности, о возможном развертывании иностранных войск на территории Украины в рамках будущего мирного урегулирования.
Как известно, сейчас "Коалиция желающих" работает над деталями гарантий безопасности для послевоенной Украины, включая размещение многонациональных сил безопасности. Кремль неоднократно заявлял, что считает такие гарантии "неприемлемыми", а присутствие иностранных военных — "законной целью" для российской армии.
Министерство обороны РФ пыталось оправдать атаку, заявив, что она стала ответом на якобы удар украинского беспилотника по резиденции президента России Владимира Путина в Валдайской Новгородской области в ночь с 28 на 29 декабря. Впрочем, западные СМИ со ссылкой на Центральное разведывательное управление США сообщили, что никакой попытки атаки на резиденцию Путина не было, что соответствует оценкам Института изучения войны (ISW).
Напомним, в Евросоюзе резко отреагировали на применение РФ ракеты "Орешник" по Львовской области.
