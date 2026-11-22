Военные и спецтехника. Фото иллюстративное: Reuters

Германия изменила план переброски военной техники в Литву для участия в учениях Grand Eagle 26. Танки Бундесвера будут перевозиться по железной дороге вместо самостоятельного передвижения по территории Польши.

Об этом сообщает Bild, передает Новини.LIVE.

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Почему Германия изменила маршрут переброски танков

По информации издания, такое решение было принято, чтобы не провоцировать Россию. В издании предположили, что фотографии немецких танков, движущихся в направлении Прибалтики вблизи границы с Беларусью, могли бы стать пропагандистским поводом для Кремля.

В Министерстве обороны Германии в ответ на запрос журналистов заявили, что изменение способа транспортировки военной техники не является чем-то необычным. Там пояснили, что военные должны отрабатывать различные варианты перевозки, поскольку они должны быть доступны и в случае реальной угрозы.

В то же время Bild отмечает, что в маневрах учений Grand Eagle 26 примут участие около 1800 немецких военных и более 750 единиц техники.

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