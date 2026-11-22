Військові та спецтехніка. Фото ілюстративне: Reuters

Німеччина змінила план перекидання військової техніки до Литви для участі у навчаннях Grand Eagle 26. Танки Бундесверу транспортуватимуть залізницею замість самостійного руху територією Польщі.

Про це повідомляє Bild, передає Новини.LIVE.

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Чому Німеччина змінила маршрут перекидання танків

За інформацією видання, таке рішення ухвалили, щоб не провокувати Росію. Вони припустили, що фотографії німецьких танків, які рухаються в напрямку Балтії поблизу кордону з Білоруссю, могли б стати пропагандистським приводом для Кремля.

У Міністерстві оборони Німеччини у відповідь на запит журналістів заявили, що зміна способу транспортування військової техніки не є чимось незвичайним. Там пояснили, що військові мають відпрацьовувати різні варіанти перевезення, оскільки вони повинні бути доступними і в разі реальної загрози.

Водночас Bild зазначає, що в маневрах навчань Grand Eagle 26 братимуть участь приблизно 1800 німецьких військових і понад 750 одиниць техніки.

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