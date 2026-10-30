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Главная Новости дня Геомагнитное поле будет спокойным: прогноз магнитных бурь на сегодня

Геомагнитное поле будет спокойным: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
30 октября 2026 11:36
Магнитные бури 30 октября: прогноз солнечной и геомагнитной активности Новини.LIVE
Люди в городе. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 30 октября 2026 года, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Несмотря на возбужденное состояние магнитосферы Земли, геомагнитное поле, по прогнозам специалистов, будет оставаться на спокойном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз магнитных бурь на 30 октября

В течение последних 24 часов солнечная активность была очень низкой. За этот период на Солнце не зафиксировали ни одной вспышки. На пятницу также прогнозируется низкая активность с небольшой вероятностью вспышки класса C.

Какой будет солнечная активность 30 октября

Согласно прогнозу на пятницу, показатели солнечной и геомагнитной активности будут следующими:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 15%.
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность солнечной вспышки класса M — 5%.
  • Вероятность солнечной вспышки класса X — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 2.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди жалуются на головную боль, усталость, головокружение, нарушения сна и раздражительность. В то же время научные данные не подтверждают однозначной связи между магнитными бурями и появлением этих симптомов.

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Как сообщали Новини.LIVE, согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в ноябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не ожидается. В то же время в начале месяца возможны геомагнитные возмущения.

Как сообщали Новини.LIVE, возле украинской антарктической станции "Вернадский" зафиксировали +11,1 °C — новый максимум для октября за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд составлял +7,9 °C и держался с 1968 года.

Солнце здоровье магнитные бури осень прогнозы
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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