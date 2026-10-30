Люди в місті. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 30 жовтня 2026 року, сильних магнітних бур не прогнозують. Попри збуджений стан магнітосфери Землі, геомагнітне поле, за очікуваннями фахівців, залишатиметься на тихому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз магнітних бур на 30 жовтня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була дуже низькою. За цей період на Сонці не зафіксували жодного спалаху. На п'ятницю також прогнозують низьку активність із невеликою ймовірністю спалаху класу C.

Якою буде сонячна активність 30 жовтня

За прогнозом на п'ятницю, показники сонячної та геомагнітної активності будуть такими:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність сонячного спалаху класу M — 5%.

Ймовірність сонячного спалаху класу X — 1%.

Кількість сонячних плям — 2.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності деякі люди повідомляють про головний біль, втому, запаморочення, порушення сну та дратівливість. Водночас наукові дані не підтверджують однозначного зв'язку між магнітними бурями та появою цих симптомів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не очікується. Водночас на початку місяця можливі геомагнітні збурення.

Як повідомляли Новини.LIVE, біля української антарктичної станції "Вернадський" зафіксували +11,1°C — новий максимум для жовтня за весь період спостережень. Попередній рекорд становив +7,9°C і тримався з 1968 року.