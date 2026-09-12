Геомагнитное поле будет спокойным: прогноз магнитных бурь на 12 сентября

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: Magnific

В субботу, 12 сентября, на Земле магнитных бурь не ожидается. Геомагнитное поле, по прогнозам, будет от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность останется низкой. Вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 5%, а крупной — всего 1%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Магнитные бури на 12 сентября

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали шесть вспышек класса В и одну вспышку класса С. Такие вспышки практически не влияют на геомагнитное поле Земли.

Прогноз магнитных бурь с 12 по 15 сентября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

По прогнозу, в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Значительных геомагнитных возмущений не ожидается.

В то же время сохраняется небольшая вероятность солнечных вспышек М-класса.

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Прогноз солнечной активности на 12 сентября

По прогнозным данным:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 20.

Таким образом, 12 сентября ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка без значительных магнитных бурь.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Влияние геомагнитной активности на здоровье человека продолжают исследовать. Некоторые исследования выявляли связь между сильными геомагнитными возмущениями иотдельными сердечно-сосудистыми событиями, однако имеющихся данных недостаточно, чтобы однозначно утверждать о прямой причинно-следственной связи.

Головная боль, усталость, головокружение, тошнота и нарушения сна часто связывают с магнитными бурями. В то же время научных доказательств, достаточных для объяснения именно этих неспецифических симптомов геомагнитными колебаниями, недостаточно.

Если самочувствие ухудшилось, не стоит автоматически связывать это с магнитной бурей. При сильных, необычных или длительных симптомах следует обратиться к врачу.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года не ожидается мощных и продолжительных магнитных бурь. В то же время прогнозируется несколько периодов геомагнитных колебаний, в частности 10–12 и 25–28 сентября. Долгосрочные прогнозы могут уточняться в зависимости от солнечной активности.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года в Украине ожидается теплая погода со средней температурой примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время в течение месяца возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. По предварительным прогнозам, летняя жара может сохраняться значительную часть сентября и даже перейти на начало октября.