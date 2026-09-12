Геомагнітне поле буде спокійним: прогноз магнітних бур на 12 вересня

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: Magnific

У суботу, 12 вересня, на Землі магнітних бур не очікується. Геомагнітне поле прогнозують від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою. Імовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, а великого — лише 1%.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Магнітні бурі на 12 вересня

Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксували шість спалахів класу В та один спалах класу С. Такі спалахи практично не впливають на геомагнітне поле Землі.

Прогноз магнітних бур з 12 до 15 вересня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

За прогнозом, у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Значних геомагнітних збурень не очікується.

Водночас зберігається невелика ймовірність сонячних спалахів М-класу.

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Прогноз сонячної активності на 12 вересня

За прогнозними даними:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 20.

Таким чином, 12 вересня очікується переважно спокійна геомагнітна ситуація без значних магнітних бур.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Вплив геомагнітної активності на здоров’я людини продовжують досліджувати. Деякі дослідження виявляли зв’язок між сильними геомагнітними збуреннями та окремими серцево-судинними подіями, однак наявних даних недостатньо, щоб однозначно стверджувати про прямий причинний зв’язок.

Головний біль, втома, запаморочення, нудота та порушення сну часто пов’язують із магнітними бурями. Водночас наукових доказів, достатніх для пояснення саме цих неспецифічних симптомів геомагнітними коливаннями, недостатньо.

Якщо самопочуття погіршилося, не варто автоматично пов’язувати це з магнітною бурею. За сильних, незвичних або тривалих симптомів варто звернутися до лікаря.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року не очікується потужних і тривалих магнітних бур. Водночас прогнозують кілька періодів геомагнітних коливань, зокрема 10–12 та 25–28 вересня. Довгострокові прогнози можуть уточнюватися залежно від сонячної активності.

Новини.LIVE також писали, що у вересні 2026 року в Україні очікується тепла погода із середньою температурою приблизно на 1,5–2 °C вище за кліматичну норму. Водночас протягом місяця можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. За попередніми прогнозами, літнє тепло може зберігатися значну частину вересня і навіть перейти на початок жовтня.