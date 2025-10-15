Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтетерминалу в Феодосии

Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтетерминалу в Феодосии

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 09:52
Силы обороны уничтожили резервуары с горючим в Феодосии и базы оккупантов
Пожар на нефтетерминале. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины продолжают системно наносить точные удары по военным целям противника, уменьшая его боевой и экономический потенциал. По уточненным данным, в ночь на 13 октября украинские войска повторно ударили по предприятию "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, что на территории Крыма. Кроме того, под атакой оказались и другие стратегические объекты российской армии.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Генштаб подтвердил атаки ВСУ на Крым

После этой атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар. Уничтожено 16 крупных резервуаров с горючим, которые ранее остались неповрежденными во время предыдущего удара.

По информации Генштаба, нефтетерминал в Феодосии имеет ключевое значение для обеспечения российских войск топливом и смазочными материалами. Его резервуарный парк способен одновременно хранить до 193 тысяч кубометров нефтепродуктов. Именно с этого терминала топливо регулярно транспортировали для военной техники, кораблей и подразделений армии оккупантов, которые действуют на юге Украины.

После удара по Феодосии возгорание охватило значительную часть территории предприятия. По предварительным данным, огонь продолжал распространяться, а взрывы топлива были слышны в разных районах города.

Силы обороны Украины провели ряд других важных операций

Кроме поражения нефтетерминала, Силы обороны осуществили ряд успешных операций против других военных целей на временно оккупированных территориях. В ночь на 14 октября украинскими войсками была уничтожена радиолокационная станция П-18 в районе Красной Поляны в Крыму, которая обеспечивала врага средствами наблюдения и наведения ракет.

Также в городе Алешки Херсонской области украинские силы ударили по пункту управления беспилотными летательными аппаратами, из которого враг координировал разведывательные и ударные действия дронов. Еще один удар нанесен по складу боеприпасов в районе Макеевки на временно оккупированной Донетчине, где хранились снаряды для артиллерийских систем и минометов.

Напомним, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко объяснил, почему атака по нефтетерминалу в Феодосии повлечет немало проблем россиянам.

Также американский военный эксперт сказал при каком условии ВСУ имеют шанс на контрнаступательную операцию в Крыму.

Крым пожар взрыв Генштаб ВСУ дроны нефтебаза
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации