Силы обороны уничтожили резервуары с горючим в Феодосии и базы оккупантов

Пожар на нефтетерминале. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины продолжают системно наносить точные удары по военным целям противника, уменьшая его боевой и экономический потенциал. По уточненным данным, в ночь на 13 октября украинские войска повторно ударили по предприятию "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, что на территории Крыма. Кроме того, под атакой оказались и другие стратегические объекты российской армии.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Генштаб подтвердил атаки ВСУ на Крым

После этой атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар. Уничтожено 16 крупных резервуаров с горючим, которые ранее остались неповрежденными во время предыдущего удара.

По информации Генштаба, нефтетерминал в Феодосии имеет ключевое значение для обеспечения российских войск топливом и смазочными материалами. Его резервуарный парк способен одновременно хранить до 193 тысяч кубометров нефтепродуктов. Именно с этого терминала топливо регулярно транспортировали для военной техники, кораблей и подразделений армии оккупантов, которые действуют на юге Украины.

После удара по Феодосии возгорание охватило значительную часть территории предприятия. По предварительным данным, огонь продолжал распространяться, а взрывы топлива были слышны в разных районах города.

Силы обороны Украины провели ряд других важных операций

Кроме поражения нефтетерминала, Силы обороны осуществили ряд успешных операций против других военных целей на временно оккупированных территориях. В ночь на 14 октября украинскими войсками была уничтожена радиолокационная станция П-18 в районе Красной Поляны в Крыму, которая обеспечивала врага средствами наблюдения и наведения ракет.

Также в городе Алешки Херсонской области украинские силы ударили по пункту управления беспилотными летательными аппаратами, из которого враг координировал разведывательные и ударные действия дронов. Еще один удар нанесен по складу боеприпасов в районе Макеевки на временно оккупированной Донетчине, где хранились снаряды для артиллерийских систем и минометов.

Напомним, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко объяснил, почему атака по нефтетерминалу в Феодосии повлечет немало проблем россиянам.

Также американский военный эксперт сказал при каком условии ВСУ имеют шанс на контрнаступательную операцию в Крыму.