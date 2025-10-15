Сили оборони знищили резервуари з пальним у Феодосії та бази окупантів

Пожежа на нафтотерміналі. Фото: кадр з відео

Сили оборони України продовжують системно завдавати точних ударів по військових цілях противника, зменшуючи його бойовий і економічний потенціал. За уточненими даними, у ніч на 13 жовтня українські війська повторно вдарили по підприємству "Морской нефтяной терминал" у тимчасово окупованій Феодосії, що на території Криму. Окрім того, під атакою опинилися й інші стратегічні об'єкти російської армії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Генштаб підтвердив атаки ЗСУ на Крим

Після цієї атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Знищено 16 великих резервуарів із пальним, які раніше залишилися неушкодженими під час попереднього удару.

За інформацією Генштабу, нафтотермінал у Феодосії має ключове значення для забезпечення російських військ паливом та мастильними матеріалами. Його резервуарний парк здатний одночасно зберігати до 193 тисяч кубометрів нафтопродуктів. Саме з цього термінала паливо регулярно транспортували для військової техніки, кораблів і підрозділів армії окупантів, які діють на півдні України.

Після удару по Феодосії загоряння охопило значну частину території підприємства. За попередніми даними, вогонь продовжував поширюватися, а вибухи пального було чути в різних районах міста.

Сили оборони України провели низку інших важливих операцій

Окрім ураження нафтотермінала, Сили оборони здійснили низку успішних операцій проти інших військових цілей на тимчасово окупованих територіях. У ніч на 14 жовтня українськими військами було знищено радіолокаційну станцію П-18 у районі Красної Поляни в Криму, яка забезпечувала ворога засобами спостереження та наведення ракет.

Також у місті Олешки Херсонської області українські сили вдарили по пункту управління безпілотними літальними апаратами, з якого ворог координував розвідувальні та ударні дії дронів. Ще один удар завдано по складу боєприпасів у районі Макіївки на тимчасово окупованій Донеччині, де зберігалися снаряди для артилерійських систем і мінометів.

Нагадаємо, колишній заступник начальник штабу ВМС Андрій Риженко пояснив, чому атака по нафтотерміналу у Феодосії спричинить чимало проблем росіянам.

