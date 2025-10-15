Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтотерміналу у Феодосії

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтотерміналу у Феодосії

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 09:52
Сили оборони знищили резервуари з пальним у Феодосії та бази окупантів
Пожежа на нафтотерміналі. Фото: кадр з відео

Сили оборони України продовжують системно завдавати точних ударів по військових цілях противника, зменшуючи його бойовий і економічний потенціал.  За уточненими даними, у ніч на 13 жовтня українські війська повторно вдарили по підприємству "Морской нефтяной терминал" у тимчасово окупованій Феодосії, що на території Криму. Окрім того, під атакою опинилися й інші стратегічні об'єкти російської армії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. 

Реклама
Читайте також:

Генштаб підтвердив атаки ЗСУ на Крим

Після цієї атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Знищено 16 великих резервуарів із пальним, які раніше залишилися неушкодженими під час попереднього удару.

За інформацією Генштабу, нафтотермінал у Феодосії має ключове значення для забезпечення російських військ паливом та мастильними матеріалами. Його резервуарний парк здатний одночасно зберігати до 193 тисяч кубометрів нафтопродуктів. Саме з цього термінала паливо регулярно транспортували для військової техніки, кораблів і підрозділів армії окупантів, які діють на півдні України.

Після удару по Феодосії загоряння охопило значну частину території підприємства. За попередніми даними, вогонь продовжував поширюватися, а вибухи пального було чути в різних районах міста.

Сили оборони України провели низку інших важливих операцій

Окрім ураження нафтотермінала, Сили оборони здійснили низку успішних операцій проти інших військових цілей на тимчасово окупованих територіях. У ніч на 14 жовтня українськими військами було знищено радіолокаційну станцію П-18 у районі Красної Поляни в Криму, яка забезпечувала ворога засобами спостереження та наведення ракет.

Також у місті Олешки Херсонської області українські сили вдарили по пункту управління безпілотними літальними апаратами, з якого ворог координував розвідувальні та ударні дії дронів. Ще один удар завдано по складу боєприпасів у районі Макіївки на тимчасово окупованій Донеччині, де зберігалися снаряди для артилерійських систем і мінометів.

Нагадаємо, колишній заступник начальник штабу ВМС Андрій Риженко пояснив, чому атака по нафтотерміналу у Феодосії спричинить чимало проблем росіянам.

Також американський військовий експерт сказав за якої умови ЗСУ мають шанс на контрнаступальну операцію в Криму.

Крим пожежа вибух Генштаб ЗСУ дрони нафтобаза
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації