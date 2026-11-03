Место происшествия в Петропавловской Борщаговке. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отреагировал на события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие имеют право на уважение, безопасность и защиту от угроз и насилия.

Об этом стало известно из сообщения Генштаба в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Что заявили в Генштабе о событиях в Петропавловской Борщаговке

В Генштабе поддержали проведение объективного расследования и призвали не делать выводов до установления всех обстоятельств. Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство, а Национальная гвардия и МВД назначили служебные проверки. К расследованию ситуации также подключились Офис военного омбудсмена и СБУ.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

В ведомстве отметили, что требование соблюдать закон не дает права на самосуд, угрозы военным или препятствование их законной деятельности. В то же время служба в армии предполагает дисциплину и ответственность, а все процедуры должны происходить в соответствии с законодательством.

Отдельно Генштаб предупредил об опасности распространения информации о местах нахождения военнослужащих. Такие данные могут помочь противнику установить их расположение, а их обнародование может повлечь за собой ответственность по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины.

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Также в Генштабе заявили, что Россия пытается использовать внутренние конфликты для подрыва доверия к Силам обороны. Граждан призвали не распространять непроверенные обвинения и не использовать отдельные инциденты для дискредитации всех военнослужащих.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области произошел конфликт с участием местных жителей и военнослужащих Национальной гвардии. После инцидента правоохранители и военное командование начали проверки, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и возможные нарушения.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что события в Петропавловской Борщаговке 2 ноября произошли "не без постороннего влияния". Он назвал противопоставление армии обществу известным методом раскола украинцев и заверил, что причастных к инциденту и его инициаторов установят и накажут.