Военный во время столкновений в Петропавловской Борщаговке. Фото: Новини.LIVE

Военный омбудсмен Ольга Решетилова 3 ноября после нападения толпы на военный объект, произошедшего накануне, сообщила, что среди военнослужащих во временном пункте дислокации Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке были защитники Мариуполя и "Азовстали", пережившие российский плен и вернувшиеся к службе. Они вновь встали в строй, чтобы защищать Украину, мирных жителей и детей.

Об этом сообщает Ольга Решетилова в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Защитники Мариуполя и Азовстали находились в Борщаговке

Решетилова обратила внимание на то, что среди военных, находившихся на территории части, были люди с боевым опытом и опытом пребывания в российском плену.

"Население же отблагодарило их плевками, яйцами, разбитыми окнами и ругающимися подростками", — написала Решетилова.

По словам военного омбудсмена, в ходе проверки выяснят, были ли нарушения в отношении военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления части (СОЧ), и новобранцев. Также проверят, соблюдались ли процедуры и установленные этапы прохождения ими военной службы.

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"Сможем ли мы восстановить доверие между армией и обществом, которое в очередной раз подорвано вчерашними событиями, — вопрос открытый", — отметила омбудсмен.

Она добавила, что для восстановления этого доверия усилия должны прилагать все. В то же время, не каждый готов это делать, считает она.

Что проверяет Офис военного омбудсмена

Представители Офиса военного омбудсмена 2 ноября работали во временном пункте дислокации воинской части Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке. Также они посетили госпиталь, куда доставили четырех военнослужащих.

"Проверка должна установить, при каких обстоятельствах новобранцы, ожидавшие прохождения БЗВП, и военнослужащие после СЗЧ оказались в пункте дислокации", — сообщили в Офисе военного омбудсмена.

Отдельно будут проверены обстоятельства прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). В частности, выяснят, были ли обоснованными выводы о годности военных к службе с учетом состояния их здоровья. Также будут изучаться обстоятельства самовольного оставления части и процедура возвращения в войска.

В Офисе подчеркнули, что применение силы к военнослужащим и нападение на военный объект недопустимы. Правоохранители должны установить всех причастных к противоправным действиям. Лица, чья вина будет подтверждена, должны понести ответственность по закону.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи с событиями в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Оно касается возможного превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Также Новини.LIVE писали о реакции Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца на столкновения. Он призвал не делать поспешных выводов и дать правовую оценку действиям каждого участника конфликта. Омбудсман также выступил против нападений на военнослужащих и подчеркнул, что общество должно не допустить внутреннего противостояния.