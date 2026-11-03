Ситуация возле дома в Петропавловской Борщаговке, где произошли столкновения, по состоянию на утро 3 ноября. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 3 ноября, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на события, произошедшие накануне в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Он призвал не делать поспешных выводов в отношении участников конфликта и подчеркнул, что необходимо дать правовую оценку действиям каждого из них. Омбудсмен также выступил против нападений на военнослужащих и призвал украинцев не допустить внутреннего противостояния.

Об этом сообщает Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

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Лубинец требует проверить обстоятельства столкновений на Борщаговке

Лубинец сообщил, что уже обратился ко всем правоохранительным органам "с требованием проверить все обстоятельства инцидента, установить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии Украины в этом доме, а также дать правовую оценку действиям всех участников события".

Он также пояснил, какие вопросы должны выяснить правоохранители.

"Необходимо установить, что это за дом, какие задачи выполняли там военнослужащие и представители Национальной гвардии, были ли соблюдены требования законодательства", — подчеркнул омбудсман.

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Омбудсман осудил нападение на военных

Отдельно Лубинец высказался о действиях гражданских лиц, которые, по его словам, участвовали в нападении на военнослужащих во время инцидента.

"Моя позиция однозначна: я осуждаю любые нападения на военных, представителей Национальной гвардии и Национальной полиции", — заявил он.

Омбудсман также напомнил, что военные проходят через войну, защищая страну. Поэтому, по его мнению, пренебрежительное отношение к ним недопустимо.

Лубинец призвал не допускать противостояния в тылу

В то же время омбудсман подчеркнул, что нельзя заранее оправдывать одну сторону конфликта и обвинять другую.

"Я неоднократно предупреждал о риске возникновения подобных конфликтов. И убежден: единственный способ остановить их — не оправдывать одну сторону и не осуждать другую заранее, а устанавливать факты и давать правовую оценку действиям каждого участника", — написал он.

В конце поста Лубинец обратился к украинцам с призывом остановить внутренние конфликты.

"Не позволяем внутренним конфликтам перерастать в противостояние между теми, кто сегодня должен быть на одной стороне. У нас есть общий враг — Россия. И именно об этом мы должны помнить в первую очередь", — подытожил омбудсмен.

Что известно о столкновениях в Петропавловской Борщаговке

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области произошел конфликт возле дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины. К зданию прибыли местные жители. События переросли в столкновения, на месте также раздавались выстрелы. Полиция заявила, что информация о незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности.

Также Новини.LIVE писали, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил о подготовке решений совместно с представителями силового блока. Они должны помочь адекватно реагировать на подобные ситуации и предотвращать провокации. Он назвал события в Петропавловской Борщаговке недопустимыми и подчеркнул, что они наносят ущерб единству украинцев на фоне российской угрозы.