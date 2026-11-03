Ситуація біля будинку в Петропавлівській Борщагівці, де відбулися сутички, станом на ранок 3 листопада. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 3 листопада, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на події, які сталися напередодні у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Він закликав не робити передчасних висновків щодо учасників конфлікту та наголосив, що правову оцінку потрібно дати діям кожного з них. Омбудсман також виступив проти нападів на військовослужбовців і закликав українців не допустити внутрішнього протистояння.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

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Лубінець вимагає перевірити обставини сутичок на Борщагівці

Лубінець повідомив, що вже звернувся до всіх правоохоронних органів "із вимогою перевірити всі обставини інциденту, встановити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії України в цьому будинку, а також надати правову оцінку діям усіх учасників події".

Він також пояснив, які питання мають з'ясувати правоохоронці.

"Необхідно встановити, що це за будинок, які завдання виконували там військовослужбовці та представники Національної гвардії, чи були дотримані вимоги законодавства", — наголосив омбудсман.

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Омбудсман засудив напад на військових

Окремо Лубінець висловився про дії цивільних, які, за його словами, брали участь у нападі на військовослужбовців під час інциденту.

"Моя позиція однозначна: засуджую будь-які напади на військових, представників Національної гвардії та Національної поліції", — заявив він.

Омбудсман також нагадав, що військові проходять через війну, захищаючи країну. Тому, на його думку, зневажливе ставлення до них неприпустиме.

Лубінець закликав не допустити протистояння в тилу

Водночас омбудсман наголосив, що не можна заздалегідь виправдовувати одну сторону конфлікту та звинувачувати іншу.

"Водночас я неодноразово попереджав про ризик виникнення подібних конфліктів. І переконаний: єдиний шлях зупинити їх — не виправдовувати одну сторону й не засуджувати іншу наперед, а встановлювати факти та надавати правову оцінку діям кожного учасника", — написав він.

Наприкінці допису Лубінець звернувся до українців із закликом зупинити внутрішні конфлікти.

"Не дозволяймо внутрішнім конфліктам переростати у протистояння між тими, хто сьогодні має бути на одному боці. У нас є спільний ворог — Росія. І саме про це ми маємо пам’ятати насамперед", — підсумував омбудсман.

Що відомо про сутички на Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області стався конфлікт біля будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України. До будівлі прибули місцеві жителі. Події переросли в сутички, на місці також лунали постріли. Поліція заявила, що інформація про незаконне утримання людей і загибель громадянина не відповідає дійсності.

Також Новини.LIVE писали, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив про підготовку рішень разом із представниками силового блоку. Вони мають допомогти належно реагувати на подібні ситуації та запобігати провокаціям. Він назвав події на Петропавлівській Борщагівці неприпустимими та наголосив, що вони шкодять єдності українців на тлі російської загрози.