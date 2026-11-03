Військовий під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Фото: Новини.LIVE

Військова омбудсманка Ольга Решетилова 3 листопада після нападу натовпу на військовий об'єкт, який стався напередодні, повідомила, що серед військовослужбовців у тимчасовому пункті дислокації Національної гвардії України в Петропавлівській Борщагівці були захисники Маріуполя й Азовсталі, які пережили російський полон і повернулися до служби. Вони знову стали до строю, щоб захищати Україну, цивільних і дітей.

Про це повідомляє Ольга Решетилова у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Захисники Маріуполя та Азовсталі перебували на Борщагівці

Решетилова звернула увагу на те, що серед військових, які перебували на території частини, були люди з бойовим досвідом і досвідом російського полону.

"Населення ж віддячило їм плювками, яйцями, вибитими вікнами і матюкливими підлітками", — написала Решетилова.

За словами військової омбудсманки, під час перевірки з'ясують, чи були порушення щодо військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), та новобранців. Також перевірять, чи дотримувалися процедур і встановлених етапів проходження ними військової служби.

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"Чи зможемо ми відновити довіру між військом і суспільством, яка вкотре підірвана вчорашніми подіями, — питання відкрите", — зазначила омбудсманка.

Вона додала, що для відновлення цієї довіри зусиль мають докладати всі. Водночас, не кожен готовий це робити, вважає вона.

Що перевіряє Офіс військового омбудсмана

Представники Офісу Військового омбудсмана 2 листопада працювали у тимчасовому пункті дислокації військової частини Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці. Також вони відвідали госпіталь, куди доправили чотирьох військовослужбовців.

"Перевірка має встановити, за яких обставин новобранці, які очікували на проходження БЗВП, та військовослужбовці після СЗЧ потрапили до пункту дислокації", — повідомили в Офісі військового омбудсмана.

Окремо перевірять обставини проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зокрема, з'ясують, чи були обґрунтованими висновки про придатність військових до служби з огляду на стан їхнього здоров'я. Також вивчатимуть обставини самовільного залишення частини та процедуру повернення до війська.

В Офісі наголосили, що застосування сили до військовослужбовців і напад на військовий об'єкт є неприпустимими. Правоохоронці мають встановити всіх причетних до протиправних дій. Особи, чию провину підтвердять, повинні відповідати за законом.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через події у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Воно стосується можливого перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Також Новини.LIVE писали про реакцію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця на сутички. Він закликав не робити передчасних висновків та дати правову оцінку діям кожного учасника конфлікту. Омбудсман також виступив проти нападів на військовослужбовців і наголосив, що суспільство має не допустити внутрішнього протистояння.