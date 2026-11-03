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Генштаб закликав не дискредитувати військових через події на Київщині

Ua ru
3 листопада 2026 13:54
Генштаб відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці та згадав про РФ Діана Шликова/Новини.LIVE
Місце події у Петропавлівській Борщагівці. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Генеральний штаб Збройних сил України відреагував на події 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області. У відомстві наголосили, що військовослужбовці мають право на повагу, безпеку та захист від погроз і насильства.

Про це стало відомо з повідомлення Генштабу у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Що заявили в Генштабі про події в Петропавлівській Борщагівці

У Генштабі підтримали проведення об’єктивного розслідування та закликали не робити висновків до встановлення всіх обставин. Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження, а Національна гвардія та МВС призначили службові перевірки. До з’ясування ситуації також долучилися Офіс військового омбудсмана та СБУ.

Генштаб закликав не дискредитувати військових через події на Київщині - фото 1
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот
Генштаб закликав не дискредитувати військових через події на Київщині - фото 2
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

У відомстві зазначили, що вимога дотримуватися закону не дає права на самосуд, погрози військовим або перешкоджання їхній законній діяльності. Водночас служба у війську передбачає дисципліну та відповідальність, а всі процедури мають відбуватися відповідно до законодавства.

Окремо Генштаб попередив про небезпеку поширення інформації щодо місць перебування військовослужбовців. Такі дані можуть допомогти противнику встановити їхнє розташування, а їхнє оприлюднення може мати наслідки за статтею 114-2 Кримінального кодексу України.

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Також у Генштабі заявили, що Росія намагається використовувати внутрішні конфлікти для підриву довіри до Сил оборони. Громадян закликали не поширювати неперевірені звинувачення та не використовувати окремі інциденти для дискредитації всіх військовослужбовців.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області стався конфлікт за участю місцевих жителів і військовослужбовців Національної гвардії. Після інциденту правоохоронці та військове командування розпочали перевірки, щоб з’ясувати обставини події та можливі порушення.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що події у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада відбулися "не без впливу". Він назвав протиставлення армії суспільству відомим методом розколу українців і запевнив, що причетних до інциденту та його ініціаторів встановлять і покарають. 

ЗСУ Київська область військові Генштаб ЗСУ Петропавлівська Борщагівка
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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