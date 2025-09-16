Антониу Гутерреш сделал громкое заявление о скором мире в Украине

Антониу Гутерреш. Фото: Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пока не видит возможностей для быстрого завершения российской агрессии против Украины. По его словам, Украина имеет законное право отстаивать свою территориальную целостность, тогда как Россия нацелена на оккупацию значительной части ее территорий.

Об этом он сказал журналистам перед началом недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Укрінформ.

Гутерреш о завершении войны в Украине

Гутерреш выразил пессимизм относительно перспектив скорого завершения войны в Украине. По его словам, позиции Киева и Москвы сейчас остаются несовместимыми, а Кремль с начала полномасштабного вторжения отвергает идею немедленного прекращения огня, настаивая на глобальном соглашении, достижение которого крайне сложно.

"Мы нуждаемся в прекращении огня, но оно должно базироваться на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи. Однако я не вижу оснований для оптимизма в краткосрочной перспективе", — заявил Гутерреш.

Он добавил, что война, скорее всего, будет продолжаться еще некоторое время, сохраняя высокий уровень насилия и серьезно поражая гражданское население.

В то же время он отметил, что ближайшая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой соберутся почти 150 лидеров государств и правительств, станет важной платформой для обсуждения глобальных конфликтов, включая войну в Украине. Гутерреш подтвердил, что планирует встретиться как с представителями Украины, так и с делегацией Российской Федерации.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Путина приехать в Москву.

Позже он объяснил, что предложение Путина приехать в Москву имело целью "отложить встречу".