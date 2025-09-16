Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Генсек ООН зробив гучну заяву щодо швидкого миру в Україні

Генсек ООН зробив гучну заяву щодо швидкого миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 22:16
Антоніу Гутерреш зробив гучну заяву щодо швидкого миру в Україні
Антоніу Гутерреш. Фото: Reuters

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що наразі не бачить можливостей для швидкого завершення російської агресії проти України. За його словами, Україна має законне право відстоювати свою територіальну цілісність, тоді як Росія націлена на окупацію значної частини її територій.

Про це він сказав журналістам перед початком тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Укрінформ.

Реклама
Читайте також:

Гутерреш про завершення війни в Україні

Гутерреш висловив песимізм щодо перспектив швидкого завершення війни в Україні. За його словами, позиції Києва та Москви нині залишаються несумісними, а Кремль від початку повномасштабного вторгнення відкидає ідею негайного припинення вогню, наполягаючи на глобальній угоді, досягнення якої вкрай складне.

"Ми потребуємо припинення вогню, але воно має базуватися на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях Генеральної Асамблеї. Проте я не бачу підстав для оптимізму у короткостроковій перспективі", — заявив Гутерреш.

Він додав, що війна, найімовірніше, триватиме ще деякий час, зберігаючи високий рівень насильства та серйозно вражаючи цивільне населення.

Водночас він відзначив, що найближча сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій зберуться майже 150 лідерів держав і урядів, стане важливою платформою для обговорення глобальних конфліктів, включно з війною в Україні. Гутерреш підтвердив, що планує зустрітися як із представниками України, так і з делегацією Російської Федерації.

На запитання журналістів про можливість висунення колишнього президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, він відповів коротко: "Це питання потрібно адресувати тим, хто займається цим у Норвегії".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Путіна приїхати до Москви.

Пізніше він пояснив, що пропозиція Путіна приїхати до Москви мала на меті "відкласти зустріч".

ООН Антоніу Гутерреш війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації