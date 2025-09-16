Антоніу Гутерреш зробив гучну заяву щодо швидкого миру в Україні

Антоніу Гутерреш. Фото: Reuters

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що наразі не бачить можливостей для швидкого завершення російської агресії проти України. За його словами, Україна має законне право відстоювати свою територіальну цілісність, тоді як Росія націлена на окупацію значної частини її територій.

Про це він сказав журналістам перед початком тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Укрінформ.

Гутерреш про завершення війни в Україні

Гутерреш висловив песимізм щодо перспектив швидкого завершення війни в Україні. За його словами, позиції Києва та Москви нині залишаються несумісними, а Кремль від початку повномасштабного вторгнення відкидає ідею негайного припинення вогню, наполягаючи на глобальній угоді, досягнення якої вкрай складне.

"Ми потребуємо припинення вогню, але воно має базуватися на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях Генеральної Асамблеї. Проте я не бачу підстав для оптимізму у короткостроковій перспективі", — заявив Гутерреш.

Він додав, що війна, найімовірніше, триватиме ще деякий час, зберігаючи високий рівень насильства та серйозно вражаючи цивільне населення.

Водночас він відзначив, що найближча сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій зберуться майже 150 лідерів держав і урядів, стане важливою платформою для обговорення глобальних конфліктів, включно з війною в Україні. Гутерреш підтвердив, що планує зустрітися як із представниками України, так і з делегацією Російської Федерації.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Путіна приїхати до Москви.

Пізніше він пояснив, що пропозиція Путіна приїхати до Москви мала на меті "відкласти зустріч".