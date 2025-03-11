Генсек ОБСЕ в Москве назвал РФ "важным партнером"

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетил Москву во вторник, 11 марта. Там он провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Во время совместной пресс-конференции в Москве во вторник Синирлиоглу выразил благодарность Лаврову за приглашение и за "продуктивную и откровенную беседу".

"Я являюсь генеральным сектором ОБСЕ, и я предан тому, чтобы работать со всеми 57 государствами-участниками... Российская Федерация — это соучредитель организации, поэтому это очень важный партнер в рамках ОБСЕ", — добавил он.

Генеральный секретарь ОБСЕ отметил, что желает "продолжать сотрудничать с Россией по вопросам мира и безопасности в Европе, поэтому я здесь". Перед этим Синирлиоглу показали "последствия" ночной атаки украинских дронов на город Видное Московской области, где якобы были повреждены гражданские дома.

Он ушел от ответа на вопрос, будет ли "осуждать" Украину за эти удары, но выразил надежду, что "война скоро закончится".

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 января, провел встречу с председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.

Кроме того, недавно президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нельзя доверять Путину и заключать с ним любое соглашение.