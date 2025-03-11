Генсек ОБСЄ у Москві назвав РФ "важливим партнером"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу відвідав Москву у вівторок, 11 березня. Там він провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Під час спільної пресконференції в Москві у вівторок Сінірліоглу висловив подяку Лаврову за запрошення та за "продуктивну й відверту бесіду".

"Я є генеральним сектором ОБСЄ, і я відданий тому, щоб працювати з усіма 57 державами-учасницями… Російська Федерація — це співзасновник організації, тому це дуже важливий партнер у межах ОБСЄ", — додав він.

Генеральний секретар ОБСЄ зазначив, що бажає "продовжувати співпрацювати з Росією щодо питань миру та безпеки в Європі, тому я тут". Перед цим Сінірліоглу показали "наслідки" нічної атаки українських дронів на місто Видне Московської області, де нібито було пошкоджено цивільні будинки.

Він уникнув відповіді на питання, чи "засуджуватиме" Україну за ці удари, але висловив сподівання, що "війна скоро закінчиться".

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 січня, провів зустріч із головою ОБСЄ Еліною Валтонен.

Крім того, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не можна довіряти Путіну та складати з ним будь-яку угоду.