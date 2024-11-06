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Генсек НАТО сделал громкое заявление о финансировании Украины

6 ноября 2024 14:57
Анастасия Постоенко - Редактор
Марк Рютте сделал заявление о войсках КНДР в Курской области
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Анастасия Постоенко - Редактор

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к партнерам НАТО с призывом усилить помощь Украине. Он встревожен подготовкой России привлечь российские войска в войну против Украины.

Соответствующий текст заявления опубликовали на Politico.

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Марк Рютте отметил, что на прошлой неделе делегация южнокорейской разведки и обороны сообщила 32 стран-членам НАТО и индо-тихоокеанским партнерам о развертывании тысяч северокорейских войск в Курской области России. Они должны участвовать в войне против Украины.

"Впервые за столетие Россия пригласила иностранные войска в страну. И это должно заставить всех нас задуматься. Не стоим ли мы на пороге чего-то намного темнее, чем постигший народ Украины? Ряд неудач президента Владимира Путина с момента начала этой бессмысленной войны только сделала Россию более зависимой от своих авторитарных друзей в Азии: Китая, Ирана и Северной Кореи", — говорится в заявлении Рютте.

Также генсек НАТО добавил, что высокомерие Путина влияет на принятие им решений. В частности, российский диктатор активно наращивает сотрудничество с Ираном, а также Китаем, что свидетельствует о его отчаянии.

"Он полагается на Китай, чтобы поддержать российскую экономику и получить доступ к технологиям двойного назначения для поддержки своих военных усилий. Он полагается на Иран в вопросе смертоносных беспилотников и ракет, которые убили и покалечили так много украинцев. И он зависит от Северной Кореи, которая поставляет миллионы боеприпасов, баллистические ракеты, а теперь и войска. Это все признаки растущего отчаяния", — пишет Рютте.

Марк Рютте назвал потери российских войск

Также Генеральный секретарь НАТО заявил, что Россия до сих пор не достигла стратегических целей. По оценкам, Россия ежедневно теряет 1 200 военных, а с момента полномасштабного вторжения их в общей сложности погибло более 600 тысяч. Именно поэтому Путин решил втянуть в войну войска КНДР.

КНДР научится воевать против всего мира в Украине

Марюк Рютте отметил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в затруднительном положении, а Путин передает ему передовые военные технологии, которые затем могут ощутить на себе другие страны. Под угрозой окажется евроатлантическая и индо-тихоокеанская безопасность.

"Кроме того, северокорейцы, не воевавшие более 70 лет, теперь получат ценный боевой опыт и понимание современного конфликта. Только на прошлой неделе страна провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты наибольшей дальности — первое за последний год — в очередной раз нарушив многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН" , — объяснил Рютте.

Рютте просит интенсивнее помогать Украине

Также глава НАТО добавил, что с 24 февраля 2022 года союзники Альянса предоставили Украине более 99% всей военной поддержки. Кроме того, в процессе предоставления 40 млрд евро военной помощи. Он призвал партнеров помогать Украине и улучшать отношения с индо-тихоокеанскими партнерами.

"Это означает больше консультаций, больше обмена разведданными — как мы сделали на прошлой неделе — и больше практического и политического сотрудничества, в том числе в области оборонного производства. Наши партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе уже много делают для Украины, и мы надеемся, что они смогут усилить свою поддержку еще больше. Поддержка Украины стоит лишь долю наших годовых военных бюджетов и составляет менее 1 процента нашего годового ВВП. Это небольшая цена за мир. Вопрос в том, можем ли мы себе позволить не платить?" — закончил заявление Рютте.

Напомним, в The New York Times заявили, что ВСУ уже готовятся к боям против тысяч северокорейских бойцов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил факт первых столкновений украинских защитников с армией КНДР. Также на это событие отреагировал президент Зеленский.

Добавим, что сегодня, 6 ноября, Главнокомандующий Украины Александр Сырский отчитался об операции ВСУ в Курской области.

владимир путин Курская область Марк Рютте НАТО война в Украине КНДР

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