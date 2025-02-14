Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Leah Millis

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал европейские страны. Он заявил, что они оказывают недостаточно помощи для Украины.

Об этом Марк Рютте заявил в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности в пятницу, 14 февраля.

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Рютте подчеркнул, что европейские государства должны создать четкие стратегии в отношении Украины, если стремятся иметь влияние на мирные переговоры между Киевом и Москвой.

"Продолжайте учения в Украине, продолжайте доставлять военные вещи, но также начните процесс размышлений, какой может быть роль европейских наций в Украине после мирного соглашения", — призвал генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что страны Европы, являющиеся членами НАТО, должны увеличить расходы на оборону из-за внешнеполитических угроз.

По его словам, текущий уровень военных расходов на уровне 2% от ВВП является недостаточным.

"Мы должны довести показатель, вероятно, выше 3%. Абсолютно понятно, что если мы будем придерживаться нынешних цифр, то до этого не дойдем. Мы не будем в безопасности в течение четырех или пяти лет", — добавил Рютте.

Напомним, 14 февраля на Мюнхенскую конференцию по безопасности прибыла делегация НАТО под руководством генсека Марка Рютте.

Также вскоре состоятся переговоры между Рютте и Зеленским. По словам генсека, они тесно координируют действия между США и Украиной, а также с европейскими союзниками.