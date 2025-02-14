Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Leah Millis

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував європейські країни. Він заявив, що вони надають недостатньо допомоги для України.

Про це Марк Рютте заявив в кулуарах Мюнхенської конференції безпеки у пʼятницю, 14 лютого.

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Рютте підкреслив, що європейські держави мають створити чіткі стратегії стосовно України, якщо прагнуть мати вплив на мирні переговори між Києвом і Москвою.

"Продовжуйте навчання в Україні, продовжуйте доставляти військові речі, але також почніть процес роздумів, якою може бути роль європейських націй в Україні після мирної угоди", — закликав генсек НАТО.

Рютте підкреслив, що країни Європи, що є членами НАТО, повинні збільшити витрати на оборону через зовнішньополітичні загрози.

За його словами, поточний рівень військових витрат на рівні 2% від ВВП є недостатнім.

"Ми повинні довести показник, ймовірно, вище за 3%. Абсолютно зрозуміло, що якщо ми будемо дотримуватися нинішніх цифр, то до цього не дійдемо. Ми не будемо в безпеці протягом чотирьох або п'яти років", — додав Рютте.

Нагадаємо, 14 лютого на Мюнхенську безпекову конференцію прибула делегація НАТО під керівництвом генсека Марка Рютте.

Також незабаром відбудуться переговори між Рютте та Зеленським. За словами генсека, вони тісно координують дії між США та Україною, а також з європейськими союзниками.