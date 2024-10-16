Генсек НАТО Рютте прокомментировал План победы Украины и ее вступление в Альянс

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на первый пункт Плана победы Украины, предусматривающий приглашение нашего государства к членству в Альянсе. Он напомнил, что уже раньше было договорено, что путь Украины в НАТО необратим.

Об этом Рютте сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Брюсселе.

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План победы и НАТО

В ходе пресс-конференции Рютте спросили, соглашается ли он с первым пунктом Плана победы Украины о необходимости ее приглашения в членство в Альянсе и ведется ли соответствующая работа с союзниками.

Рютте напомнил, что ранее уже посетил Киев две недели назад и говорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским на эту тему.

"Я очень хорошо знаком со всеми элементами Плана победы. Как вы также знаете, НАТО в Вашингтоне решило сделать путь к членству в НАТО для Украины необратимым. Об этом четко было заявлено", — подчеркнул Рютте.

Он добавил, что союзники находятся в тесном контакте с Украиной, чтобы выяснить, насколько возможно сделать следующие шаги успешными и плодотворными.

Также генеральный секретарь Североатлантического союза отметил, что не может предоставить все внутренние детали переговоров.

Как сказал Рютте, по поводу Плана победы Украины идут значительные обсуждения и используются все возможности для принятия дальнейшего пошагового решения.

В то же время он заявил, что проходит много событий по вопросу сближения Украины с Альянсом.

Ранее мы писали, что в Брюсселе в четверг, 17 октября, стартует встреча министров обороны стран Североатлантического Альянса. Она продлится три дня.

Напомним, что пунктом Плана победы Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО.