Генсек НАТО Рютте прокоментував План перемоги України та її вступ до Альянсу

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на перший пункт Плану перемоги України, який передбачає запрошення нашої держави до членства в Альянсі. Він нагадав, що вже раніше було домовлено, що шлях України до НАТО незворотній.

Про це Рютте сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Брюсселі.

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Під час пресконференції Рютте запитали, чи погоджується він з першим пунктом Плану перемоги України щодо необхідності її запрошення до членства в Альянсі і чи ведеться відповідна робота з союзниками.

Рютте нагадав, що раніше вже відвідав Київ два тижні тому і розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським на цю тему.

"Я дуже добре обізнаний з усіма елементами Плану перемоги. Як ви також знаєте, НАТО у Вашингтоні вирішило зробити шлях до членства в НАТО для України незворотнім. Про це чітко було заявлено", — наголосив Рютте.

Він додав, що союзники перебувають у тісному контакті з Україною, аби з'ясувати, наскільки можливо зробити наступні кроки успішними та плідними.

Також генеральний секретар Альянсу відзначив, що не може надати усі внутрішні деталі перемовин.

Як сказав Рютте, стосовно Плану перемоги України йдуть значні обговорення й використовуються усі можливості для ухвалення подальшого покрокового рішення.

Водночас він заявив, що відбувається багато подій щодо питання зближення України з Альянсом.

Раніше ми писали, що у Брюсселі у четвер, 17 жовтня, стартує зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Вона продовжуватиметься три дні.

Нагадаємо, що пунктом Плану перемоги Зеленський назвав запрошення України до НАТО.