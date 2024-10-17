Зеленский в Брюсселе — Генсек НАТО назвал решающий фактор в войне

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Фото: Reuters

Китай стал решающим фактором, способствующим в войне России против Украины. Иран и Северная Корея, в свою очередь, поставляют оружие в страну-агрессора в обмен на поддержку их военной промышленности.

Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг, 17 октября.

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Рютте отметил, что Китай играет решающую роль в поддержке войны России против Украины. Он отметил, что дальнейшая поддержка Пекином российской агрессии негативно повлияет на интересы и репутацию страны.

"Наш мир тесно связан так же как и наша безопасность. Китай стал решающим фактором, способствующим в войне РФ против Украины. Пекин не может и в дальнейшем подпитывать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны без того, чтобы это не повлияло на его интересы и репутацию", — заявил Генсек НАТО.

Он также отметил, что Иран и Северная Корея поставляют России ракеты и дроны в обмен на поддержку их военных промышленностей, что создает новые вызовы для мировой безопасности.

"Иран и КНДР "заправляют" российскую военную машину ракетами и БпЛА в обмен на поддержку их военной промышленности. Мы должны четко осознавать вызовы, стоящие перед нами и работать над ними и защитой наших общих ценностей", — подчеркнул Рютте.

Напомним, во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что Украина уже является частью НАТО, ведь украинские военные держат фронт с оружием со всего мира.

Президент также отмечал, что Северная Корея готовит военный контингент для участия в войне в Украине. Северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.