Генеральный прокурор США не будет расследовать вопрос о финансировании свадьбы Трампа-младшего

Генеральный прокурор США Тодд Бланш. Фото: Reuters

Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что не видит оснований для расследования финансирования свадебной вечеринки Дональда Трампа-младшего россиянином Умаром Кремлёвым. Известно, что Кремлев заплатил несколько сотен тысяч долларов за празднование свадьбы Трампа-младшего и Бетины Андерсон на Багамах, однако обстоятельства такого подарка остаются неясными.

Об этом Тодд Бланш заявил во время брифинга в Белом доме, передает Новини.LIVE.

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Отношение генерального прокурора США к финансированию свадьбы Трампа-младшего

Тодд Бланш во время брифинга рассказал журналистам о своем отношении к финансированию россиянином Умаром Кремлевым свадьбы сына Трампа. Он отказался говорить о возможном расследовании вечеринки, поставив под сомнение наличие оснований для таких действий.

Умар Кремлев является президентом Международной боксерской ассоциации IBA и близок к окружению Владимира Путина. В апреле российский президент наградил Кремлева орденом Дружбы.

"Президент не знает, кто этот человек. Я думаю, другие члены семьи не знают, кто этот человек... Когда вы спрашиваете, расследую ли я — что я расследую?", — заявил генпрокурор.

Он заявил, что Дональд Трамп-младший назвал Кремлева близким другом и принял от него подарок. Бланш также отметил, что не знает, действительно ли россиянин является другом диктатора РФ Владимира Путина.

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Молодожены, со своей стороны, признали, что Кремлев сделал им "чрезвычайно щедрый" свадебный подарок. В то же время остаётся непонятным, почему именно он оплатил часть расходов на торжество Трампа-младшего, состояние которого оценивается в 300 млн долларов.

Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп-младший и Беттина Трамп поженились в мае в Палм-Бич, после чего продолжили празднование на Багамах. Позже стало известно, что Умар Кремлев оплатил две вечеринки после свадьбы, потратив на них сотни тысяч долларов.

Новини.LIVE сообщали, что в Палате представителей США начали проверку информации о возможной причастности российского олигарха Умара Кремлева к финансированию свадебных мероприятий Дональда Трампа-младшего. Роберт Гарсия сообщил в письме сыну Трампа: "это может стать самым серьёзным обвинением против вас".