Генеральный прокурор США не будет расследовать вопрос о финансировании свадьбы Трампа-младшего

Генпрокурор США отказался расследовать финансирование свадьбы Трампа-младшего
Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что не видит оснований для расследования финансирования свадебной вечеринки Дональда Трампа-младшего россиянином Умаром Кремлёвым. Известно, что Кремлев заплатил несколько сотен тысяч долларов за празднование свадьбы Трампа-младшего и Бетины Андерсон на Багамах, однако обстоятельства такого подарка остаются неясными.
Об этом Тодд Бланш заявил во время брифинга в Белом доме, передает Новини.LIVE.
Отношение генерального прокурора США к финансированию свадьбы Трампа-младшего
Тодд Бланш во время брифинга рассказал журналистам о своем отношении к финансированию россиянином Умаром Кремлевым свадьбы сына Трампа. Он отказался говорить о возможном расследовании вечеринки, поставив под сомнение наличие оснований для таких действий.
- Умар Кремлев является президентом Международной боксерской ассоциации IBA и близок к окружению Владимира Путина. В апреле российский президент наградил Кремлева орденом Дружбы.
"Президент не знает, кто этот человек. Я думаю, другие члены семьи не знают, кто этот человек... Когда вы спрашиваете, расследую ли я — что я расследую?", — заявил генпрокурор.
Он заявил, что Дональд Трамп-младший назвал Кремлева близким другом и принял от него подарок. Бланш также отметил, что не знает, действительно ли россиянин является другом диктатора РФ Владимира Путина.
Молодожены, со своей стороны, признали, что Кремлев сделал им "чрезвычайно щедрый" свадебный подарок. В то же время остаётся непонятным, почему именно он оплатил часть расходов на торжество Трампа-младшего, состояние которого оценивается в 300 млн долларов.
Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп-младший и Беттина Трамп поженились в мае в Палм-Бич, после чего продолжили празднование на Багамах. Позже стало известно, что Умар Кремлев оплатил две вечеринки после свадьбы, потратив на них сотни тысяч долларов.
Новини.LIVE сообщали, что в Палате представителей США начали проверку информации о возможной причастности российского олигарха Умара Кремлева к финансированию свадебных мероприятий Дональда Трампа-младшего. Роберт Гарсия сообщил в письме сыну Трампа: "это может стать самым серьёзным обвинением против вас".