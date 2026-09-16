В США не будут расследовать финансирование россиянами свадебной вечеринки сына Трампа

Умар Кремлёв. Фото: российские СМИ

Генеральный прокурор США Тодд Бланш не планирует расследовать финансирование свадебной вечеринки Дональда Трампа-младшего скандальным российским бизнесменом Умаром Кремлевым, который близок к Кремлю. Представители Демократической партии в Конгрессе уже начали собственную проверку обстоятельств появления сына президента и олигарха на одной вечеринке.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ABC News.

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Сын Трампа с женой. Фото: Reuters

Бланш высказался о подарке Трампу-младшему

Дональд Трамп-младший и Беттина Трамп поженились в Палм-Бич в мае, после чего празднование продолжилось на Багамах. В сентябре выяснилось, что Кремлев оплатил две вечеринки после свадьбы, а его расходы составили сотни тысяч долларов.

Бланш заявил, что президент Дональд Трамп не знает Кремлева и поставил под сомнение наличие предмета для расследования.

"Президент не знает, кто этот человек. Думаю, другие члены семьи тоже не знают, кто это", — заявил Бланш.

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Слова генпрокурора опроверг Трамп-младший, который называл Кремлева близким другом, а Беттина Трамп заявила, что российский бизнесмен сделал паре "чрезвычайно щедрый" свадебный подарок.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что конгрессмен Роберт Гарсия запросил документы о контактах Трампа-младшего с Кремлевым и полученных от иностранцев подарках.

Также Новини.LIVE писал о подготовке в США санкционного закона против России. Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что Дональд Трамп пообещал подписать документ после его окончательного одобрения Палатой представителей. Законопроект предусматривает санкции против Владимира Путина и высокие тарифы для крупнейших импортеров российских энергоресурсов.