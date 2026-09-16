Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Генпрокуратура не розслідує подарунок Трампу-молодшому від Кремльова

Генпрокуратура не розслідує подарунок Трампу-молодшому від Кремльова

Ua ru
16 вересня 2026 15:47
У США не розслідуватимуть фінансування росіянами весільної вечірки сина Трампа
Умар Кремльов. Фото: росЗМІ

Генеральний прокурор США Тодд Бланш не планує розслідувати фінансування весільної вечірки Дональда Трампа-молодшого російським скандальним бізнесменом Умаром Кремльовим, який близький до Кремля. Натомість представники Демократичної партії в Конгресі вже розпочали власну перевірку обставин появи сина президента та олігарха на одній вечірці.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ABC News.

Реклама
Сын Трампа з женой
Син Трампа з дружиною. Фото: Reuters

Бланш висловився про подарунок Трампу-молодшому

Дональд Трамп-молодший та Беттіна Трамп одружилися у Палм-Біч у травні, після чого святкування продовжилося на Багамах. У вересні виявилося, що Кремльов оплатив дві вечірки після весілля, а його витрати становили сотні тисяч доларів.

Бланш заявив, що президент Дональд Трамп не знає Кремльова і поставив під сумнів наявність предмета для розслідування.

"Президент не знає, хто ця людина. Гадаю, інші члени родини теж не знають, хто це", — заявив Бланш.

Читайте також:

Слова генпрокурора спростував Трамп-молодший, який називав Кремльова близьким другом, а Беттіна Трамп заявила, що російський бізнесмен зробив парі "надзвичайно щедрий" весільний подарунок.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що конгресмен Роберт Гарсія запросив документи про контакти Трампа-молодшого з Кремльовим та отримані від іноземців подарунки.

Також Новини.LIVE писав про підготовку в США санкційного закону проти Росії. Конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що Дональд Трамп пообіцяв підписати документ після його остаточного схвалення Палатою представників. Законопроєкт передбачає санкції проти Володимира Путіна та високі тарифи для найбільших імпортерів російських енергоресурсів.

США Дональд Трамп Умар Кремльов Дональд Трамп-молодший Тодд Бланш
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації