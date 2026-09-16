У США не розслідуватимуть фінансування росіянами весільної вечірки сина Трампа

Умар Кремльов. Фото: росЗМІ

Генеральний прокурор США Тодд Бланш не планує розслідувати фінансування весільної вечірки Дональда Трампа-молодшого російським скандальним бізнесменом Умаром Кремльовим, який близький до Кремля. Натомість представники Демократичної партії в Конгресі вже розпочали власну перевірку обставин появи сина президента та олігарха на одній вечірці.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ABC News.

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Син Трампа з дружиною. Фото: Reuters

Бланш висловився про подарунок Трампу-молодшому

Дональд Трамп-молодший та Беттіна Трамп одружилися у Палм-Біч у травні, після чого святкування продовжилося на Багамах. У вересні виявилося, що Кремльов оплатив дві вечірки після весілля, а його витрати становили сотні тисяч доларів.

Бланш заявив, що президент Дональд Трамп не знає Кремльова і поставив під сумнів наявність предмета для розслідування.

"Президент не знає, хто ця людина. Гадаю, інші члени родини теж не знають, хто це", — заявив Бланш.

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Слова генпрокурора спростував Трамп-молодший, який називав Кремльова близьким другом, а Беттіна Трамп заявила, що російський бізнесмен зробив парі "надзвичайно щедрий" весільний подарунок.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що конгресмен Роберт Гарсія запросив документи про контакти Трампа-молодшого з Кремльовим та отримані від іноземців подарунки.

Також Новини.LIVE писав про підготовку в США санкційного закону проти Росії. Конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що Дональд Трамп пообіцяв підписати документ після його остаточного схвалення Палатою представників. Законопроєкт передбачає санкції проти Володимира Путіна та високі тарифи для найбільших імпортерів російських енергоресурсів.