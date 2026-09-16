Генпрокурор США не буде розслідувати фінансування весілля Трампа-молодшого

Генеральний прокурор США Тодд Бланш. Фото: Reuters

Генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що не бачить підстав для розслідування фінансування весільної вечірки Дональда Трампа-молодшого росіянином Умаром Кремльовим. Відомо, що Кремльов заплатив кілька сотень тисяч доларів за святкування Трампа-молодшого та Бетіни Андерсон на Багамах, однак обставини такого подарунка залишаються незрозумілими.

Про це Тодд Бланш заявив під час брифінгу в Білому домі, передає Новини.LIVE.

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Ставлення генпрокурора США до фінансування весілля Трампа-молодшого

Тодд Бланш під час брифінгу розповів журналістам своє ставлення до фінансування росіянином Умаром Кремльовим весілля сина Трампа. Він відмовився говорити про можливе розслідування вечірки, поставивши під сумнів наявність підстав для таких дій.

Умар Кремльов є президентом Міжнародної боксерської асоціації IBA та близький до оточення Володимира Путіна. У квітні російський президент нагородив Кремльова орденом Дружби.

"Президент не знає, хто ця людина. Я думаю, інші члени родини не знають, хто ця людина... Коли ви кажете, чи я розслідую — я розслідую що?", — заявив генпрокурор.

Він заявив, що Дональд Трамп-молодший назвав Кремльова близьким другом і прийняв від нього подарунок. Бланш також зазначив, що не знає, чи справді росіянин є другом диктатора РФ Володимира Путіна.

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Молодята зі свого боку визнали, що Кремльов зробив їм "надзвичайно щедрий" весільний подарунок. Водночас залишається незрозумілим, чому саме він оплатив частину витрат на святкування Трампа-молодшого, статки якого оцінюються у 300 млн доларів.

Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп-молодший та Беттіна Трамп одружилися у травні в Палм-Біч, після чого продовжили святкування на Багамах. Пізніше стало відомо, що Умар Кремльов оплатив дві вечірки після весілля, витративши на них сотні тисяч доларів.

Новини.LIVE інформували, що у Палаті представників США розпочали перевірку інформації про можливу причетність російського олігарха Умара Кремльова до фінансування весільних заходів Дональда Трампа-молодшого. Роберт Гарсія повідомив у листі до сина Трампа: "можуть бути найсерйознішим звинуваченням проти вас".