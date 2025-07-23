Генпрокурор Кравченко анонсировал аудит затянутых дел НАБУ и САП

Руслан Кравченко. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральный прокурор Руслан Кравченко анонсировал аудит производств Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако речь идет только о тех, расследование которых затянулось на несколько лет.

Об этом Руслан Кравченко рассказал во время открытого заседания Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования возможных фактов коррупции или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти в среду, 23 июля.

Реклама

Читайте также:

Аудит производств НАБУ и САП

"Я сразу скажу, что мы физически не сможем провести аудит всех уголовных производств. Я буду разбираться только с теми уголовными делами, которые расследуются год-два и более", — отметил Кравченко.

По его словам, ранее он выделил уже дело "ПриватБанка". Он предположил, что производство может "лежать без движения".

"Я перед принятием решения о передаче по неэффективности как генпрокурор планирую материалы изучать. Сначала материалы изучаются, а уже потом принимается решение. Конечно, я не смогу сам изучить все производства. Вы спросили о методике по определению эффективности: у меня есть так называемый Пятый департамент, который обеспечивает деятельность руководства. Там есть прокуроры, которые будут мне помогать, и я буду принимать решения", — рассказал генпрокурор.

Кравченко отметил, что если прокуроры уже продвигают производство до принятия процессуального решения, нет оснований забирать его под предлогом неэффективности.

"Если по делу "ПриватБанка" и бенефициарам проводятся следственные действия, и они идут до принятия процессуального решения — конечно, я не буду забирать дело. Зачем? Всем работы хватит. А просто так взять дело и передать только потому, что там известна фамилия, — это не действия прокурора, это была бы безответственность прокурора", — добавил он.

Напомним, некоторые нардепы готовят представление в Конституционный суд Украины об отмене закона об ограничении полномочий НАБУ и САП.

Кроме того, на законопроект отреагировали страны Евросоюза. В МИД некоторых из них призывают Раду пересмотреть решение.