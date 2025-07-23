Генпрокурор Кравченко анонсував аудит затягнутих справ НАБУ і САП

Руслан Кравченко. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральний прокурор Руслан Кравченко анонсував аудит проваджень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак йдеться лише про ті, розслідування яких затягнулося на декілька років.

Про це Руслан Кравченко розповів під час відкритого засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих фактів корупції або пов’язаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади у середу, 23 липня.

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Аудит проваджень НАБУ і САП

"Я одразу скажу, що ми фізично не зможемо провести аудит всіх кримінальних проваджень. Я буду розбиратись лише з тими кримінальними справами, які розслідуються рік-два і більше", — зазначив Кравченко.

За його словами, раніше він виділив вже справу "ПриватБанку". Він припустив, що провадження може "лежати без руху".

"Я перед прийняттям рішення про передачу за неефективності як генпрокурор планую матеріали вивчати. Спочатку матеріали вивчаються, а вже потім приймається рішення. Авжеж, я не зможу сам вивчити всі провадження. Ви запитали про методику з визначення ефективності: у мене є так званий П'ятий департамент, який забезпечує діяльність керівництва. Там є прокурори, які будуть мені допомагати, і я буду приймати рішення", — розповів генпрокурор.

Кравченко зазначив, що якщо прокурори вже просувають провадження до ухвалення процесуального рішення, немає підстав забирати його під приводом неефективності.

"Якщо по справі "ПриватБанку" та бенефіціарам проводяться слідчі дії, і вони йдуть до прийняття процесуального рішення — авжеж, я не буду забирати справу. Навіщо? Всім роботи вистачить. А просто так взяти справу і передати лише тому, що там відоме прізвище, — це не дії прокурора, це була б безвідповідальність прокурора", — додав він.

Нагадаємо, деякі нардепи готують подання до Конституційного суду України щодо скасування закону про обмеження повноважень НАБУ та САП.

Крім того, на законопроєкт відреагували країни Євросоюзу. У МЗС деяких з них закликають Раду переглянути рішення.