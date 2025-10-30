Видео
Україна
Видео

Геноцид на всех уровнях — как Сумщина выживает под атаками России

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 21:35
обновлено: 21:35
Обстрелы Сумщины - как люди продолжают жить в городе
Последствия атаки РФ на Сумскую область. Фото: Нацполиция

Сумская область продолжает мужественно выстаивать под постоянными российскими обстрелами. Из-за этого люди страдают от холода и отсутствия света.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время международной конференции "Устойчивость и европейское будущее Сумской области".

Сумщина под обстрелами

"Россия применяет все возможные и невозможные геноцидные практики — этноцид, лингвоцид, культуроцид, экоцид. А то, что происходит против Шостки, — это урбицид, целенаправленное уничтожение города, чтобы сделать его непригодным для жизни", — заявил он.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба добавил, что жители региона продолжают работать даже под постоянными обстрелами.

"Мы были на одном из объектов критической инфраструктуры, и, несмотря на постоянный террор, ни один работник не уволился. Эти люди живут в постоянной опасности, но остаются на своих местах, работают для своих громад и не покидают Сумщину", — рассказал Кулеба.

Несмотря на все вызовы, Сумщина держит удар за всю страну, демонстрируя мужество и стойкость украинцев.

Напомним, что 26 октября на трассе Сумы-Белополье произошло нападение российских оккупантов на микроавтобус. В результате атаки люди получили ранения.

А доэтого в ночь на 23 октября российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Сумах. В результате нападения два человека получили ранения.

Анастасия Писаненко
