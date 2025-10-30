Обстріли Сумщини - як люди продовжують жити у місті

Наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: Нацполіція

Сумська область продовжує мужньо вистоювати під постійними російськими обстрілами. Через це люди страждають від холоду та відсутності світла.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час міжнародної конференції "Стійкість та європейське майбутнє Сумської області".

Сумщина під обстрілами

"Росія застосовує всі можливі й неможливі геноцидні практики — етноцид, лінгвоцид, культуроцид, екоцид. А те, що коїться проти Шостки, — це урбіцид, цілеспрямоване знищення міста, щоб зробити його непридатним для життя", — заявив він.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба додав, що мешканці регіону продовжують працювати навіть під постійними обстрілами.

"Ми були на одному з об’єктів критичної інфраструктури, і, попри постійний терор, жоден працівник не звільнився. Ці люди живуть у постійній небезпеці, але залишаються на своїх місцях, працюють для своїх громад і не покидають Сумщину", — розповів Кулеба.

Попри усі виклики, Сумщина тримає удар за всю країну, демонструючи мужність та стійкість українців.

Нагадаємо, що 26 жовтня на трасі Суми–Білопілля стався напад російських окупантів на мікроавтобус. Внаслідок атаки люди зазнали поранень.

А до цього у ніч на 23 жовтня російські окупанти обстріляли залізничну станцію в Сумах. В результаті нападу двоє людей постраждали.