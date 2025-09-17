СБУ заочно судила оккупанта, который командовал разгоном в Херсоне

Владимир Спиридонов. Фото: росСМИ

По материалам Службы безопасности Украины был заочно осужден генерал Росгвардии Владимир Спиридонов. Он командовал разгоном акций протеста в начале временной оккупации Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в среду, 17 сентября.

Заочно осужден Владимир Спиридонов

Российский генерал-полковник является командующим Уральского округа войск Росгвардии.

СБУ установила, что в начале большой войны фигурант участвовал в оккупации Херсонской области. Тогда он возглавлял сводную группировку, в которую входили четыре тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение Росгвардии.

Генерал Росгвардии Владимир Спиридонов. Фото: СБУ

После захвата областного центра Спиридонов начал организацию масштабных репрессий против представителей местного движения сопротивления.

"Задокументировано, что российский генерал командовал действиями своих подчиненных, которые по его приказу осуществляли силовые разгоны мирных акций протеста в центре города. Как установило расследование, вооруженные рашисты похищали участников протестных собраний и отвозили их в тюрьмы", — говорится в сообщении.

В камерах к пострадавшим применяли многочисленные пытки, которыми захватчики хотели сломить сопротивление режима Кремля.

Известно, что перед освобождением правобережья Херсонской области фигурант сбежал в Россию. Там за военные преступления его повысили в должности.

Суд признал Спиридонова виновным в преступлениях агрессии, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас идет работа, чтобы найти и привлечь оккупанта к ответственности за преступления против Украины.

Пост СБУ. Фото: скриншот

