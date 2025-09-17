Видео
Главная Новости дня Генерала РФ судили за разгон протестов во время оккупации Херсона

Генерала РФ судили за разгон протестов во время оккупации Херсона

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 17:48
СБУ заочно судила оккупанта, который командовал разгоном в Херсоне
Владимир Спиридонов. Фото: росСМИ

По материалам Службы безопасности Украины был заочно осужден генерал Росгвардии Владимир Спиридонов. Он командовал разгоном акций протеста в начале временной оккупации Херсона.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в среду, 17 сентября.

Читайте также:

Заочно осужден Владимир Спиридонов

Российский генерал-полковник является командующим Уральского округа войск Росгвардии.

СБУ установила, что в начале большой войны фигурант участвовал в оккупации Херсонской области. Тогда он возглавлял сводную группировку, в которую входили четыре тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение Росгвардии.

Володимир Спиридонов
Генерал Росгвардии Владимир Спиридонов. Фото: СБУ

После захвата областного центра Спиридонов начал организацию масштабных репрессий против представителей местного движения сопротивления.

"Задокументировано, что российский генерал командовал действиями своих подчиненных, которые по его приказу осуществляли силовые разгоны мирных акций протеста в центре города. Как установило расследование, вооруженные рашисты похищали участников протестных собраний и отвозили их в тюрьмы", — говорится в сообщении.

В камерах к пострадавшим применяли многочисленные пытки, которыми захватчики хотели сломить сопротивление режима Кремля.

Известно, что перед освобождением правобережья Херсонской области фигурант сбежал в Россию. Там за военные преступления его повысили в должности.

Суд признал Спиридонова виновным в преступлениях агрессии, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас идет работа, чтобы найти и привлечь оккупанта к ответственности за преступления против Украины.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ задержала российских агентов, которые пытались корректировать обстрелы Киева. Они устанавливали камеры в многоэтажках.

Ранее СБУ разоблачила агента России в рядах ВСУ. В частности, он предупреждал захватчиков о дроновых атаках.

СБУ война Херсон Херсонская область оккупанты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
