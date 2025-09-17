СБУ заочно засудила окупанта, який командував розгоном у Херсоні

Володимир Спиридонов. Фото: росЗМІ

За матеріалами Служби безпеки України було заочно засуджено генерала Росгвардії Володимира Спиридонова. Він командував розгоном акцій протесту на початку тимчасової окупації Херсона.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у середу, 17 вересня.

Реклама

Читайте також:

Заочно засуджено Володимира Спиридонова

Російський генерал-полковник є командувачем Уральського округу військ Росгвардії.

СБУ встановила, що на початку великої війни фігурант брав участь в окупації Херсонської області. Тоді він очолював зведене угруповання, до якого входили чотири тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Росгвардії.

Генерал Росгвардії Володимир Спиридонов. Фото: СБУ

Після захоплення обласного центру Спиридонов розпочав організацію масштабних репресій проти представників місцевого руху опору.

"Задокументовано, що російський генерал командував діями своїх підлеглих, які за його наказом здійснювали силові розгони мирних акцій протесту у центрі міста. Як встановило розслідування, озброєні рашисти викрадали учасників протестних зібрань та відвозили їх до тюрем", — йдеться у повідомленні.

У камерах до потерпілих застосовували численні тортури, якими загарбники хотіли зламати спротив режиму Кремля.

Відомо, що перед звільненням правобережжя Херсонської області фігурант втік до Росії. Там за воєнні злочини його підвищили на посаді.

Суд визнав Спиридонова винним у злочинах агресії, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Наразі триває робота, аби знайти та притягнути окупанта до відповідальності за злочини проти України.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ затримала російських агентів, які намагалися коригувати обстріли Києва. Вони встановлювали камери у багатоповерхівках.

Раніше СБУ викрила агента Росії у лавах ЗСУ. Зокрема, він попереджав загарбників про дронові атаки.