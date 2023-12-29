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Генерал Бундесвера заявил, что на Западе недооценили устойчивость армии России

29 декабря 2023 23:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Генерал Бундесвера заявил, что на Западе недооценили устойчивость армии России
Генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг. Фото: EPA/UPG
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что военное руководство стран Запада недооценило российскую армию. Он добавил, что из-за колоссальных потерь в людях и технике армия России выйдет из войны ослабленной как материально, так и кадрово.

Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung.

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"Согласно данным западной разведки, 300 000 российских солдат были убиты или настолько серьезно ранены, что их уже невозможно мобилизовать для войны", — сказал Фройдинг.

Офицер добавил, что, по имеющейся информации немецких вооруженных сил, потери России составили тысячи танков и БМП. Однако он признал, что Россия продолжает пополнять войска, "включая использование заключенных", а также вкладывать "огромные средства в производство оружия". По его мнению, Россия демонстрирует большую стойкость, чем ожидалось военное руководство союзников Украины в начале полномасштабной войны.

"Мы, возможно, не предполагали или не хотели предвидеть, что россияне смогут продолжать получать поставки от союзников", — сказал он.

Напомним, что недавно министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "направить упущенное" в области обороны.

Также недавно немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил новый контракт на поставку нескольких десятков тысяч снарядов разных типов. Заказ более чем на 100 млн евро предназначен для Вооруженных сил Украины.

В то же время в Германии согласились отправить 4 800 военнослужащих Бундесвера к границе с Россией. Бригаду передислоцируют к литовско-российской границе в 2025-2026 гг.

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